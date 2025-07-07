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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الشؤون النيابية والقانونية يلتقي المستشار أسامة شلبي لتهنئته بتوليه رئاسة مجلس الدولة

وزير الشؤون النيابية والقانونية يلتقي المستشار أسامة شلبي لتهنئته بتوليه رئاسة مجلس الدولة
وزير الشؤون النيابية والقانونية يلتقي المستشار أسامة شلبي لتهنئته بتوليه رئاسة مجلس الدولة
فريدة محمد - ماجدة بدوى

التقى المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اليوم، المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتوليه رئاسة مجلس الدولة، بحضور المستشار الأمين العام للمجلس، والمستشارين أعضاء المجلس الخاص.

‏‎وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن اعتزازه بمجلس الدولة، باعتباره ابن من أبناء السلطة القضائية ومجلس الدولة، الذي يعد أحد صروح العدالة، لما له من دور مهم في إقرار الحقوق والحريات، وحمايتها تطبيقًا لأحكام الدستور المصري والقانون، وأهميته في ضبط الصياغة التشريعية والدستورية.

‏‎من جانبه، أعرب المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة عن تقديره للدور الحيوي الذي تضطلع به وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وحرصها الدائم على التواصل مع جميع مؤسسات الدولة، مستندةً إلى ما تمتلكه من خبرات نوعية تؤهلها لتحقيق المصلحة العامة.

‏‎معرباً عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، مُشيدًا بأهمية استمرار التواصل البنّاء بين مجلس الدولة ووزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بما يسهم في دعم جهود الدولة وتحقيق مزيد من الرقي والتقدم للوطن.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار أسامة شلبي السلطة القضائية مجلس الدولة

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