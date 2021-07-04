بدي حدا أحبه .. نانسي عجرم تبحث عن حبيب في أحدث كليباتها

احتلت المطربة نانسي عجرم تريند مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب بعد طرح أحدث كليباتها الذي يحمل اسم "بدي حدا حبو"، والذي اقتربت عدد مشاهداته من المليون بعد يوم واحد من طرح الكليب.



وظهرت نانسي عجرم في الكليب وحيدة وتبحث عن حبيب، تعيش معه ويخطفها من همومها وخوفها.

آخر أعمال نانسي



يذكر أن آخر أعمال الفنانه نانسي عجرم أغنية "جاية معاك" من كلمات ​​خالد تاج الدين​​، ألحان ​​وليد سعد​​ وتوزيع موسيقي ​​أحمد إبراهيم​​.

أغنية "جاية معاك" هي الأغنية الثالثة من ألبوم نانسي المرتقب صدوره “​نانسي 10​”، وكانت أصدرت أغنيتين منه الأولى باللهجة المصرية بعنوان “​حبك بيقوى​​” وأخرى لبنانية وهي “​​مشكلتك الوحيدة” التي حققت 2 مليون مشاهدة على “يوتيوب” ودخلت بها الترند المحلي والعالمي على الموقع نفسه.

خالد تاج الدين

عبّر الشاعر خالد تاج الدين، عن سعادته بنجاح كل من أغنية "جايه معاك" و"حبك بيقوى" لـ نانسي عجرم، والذان طرحتهما مؤخراً عبر القناه الرسمية الخاصة بها على “اليوتيوب”.



قال خالد تاج الدين، في تصريح لـ “صدى البلد”: "جايه معاك" تاني أغنية لنانسي عجرم بعد أغنية حبك بيقوى اللي طرحتها من قريب، وكانت كلامي والحان وليد سعد وتوزيع هاني يعقوب، احنا خلصنا الأغنيتين وسمعناهم لـ جيجي لمارا، مدير اعمال نانسي".

وتابع خالد تاج الدين قائلاً:"عجبتها الاغاني جداً وتواصلت معانا والاغنيتين نجوا مع الناس، وانا اشتغلت مع نانسي قبل كده في فيديو كليب أغنية حاسة بيك واللي حقق نجاح كبير وقتها .. أنا ونانسي وشنا حلو على بعض”.



أغنية "جايه معاك" كلمات خالد تاج الدين‎، والحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، أما أغنية “حبك بيقوى” في من كلمات خالد تاج الدين‎، والحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب.

وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر أمس، موعد طرح تذاكر حفل النجمين عاصي الحلاني ونانسي عجرم، المقرر له الجمعة 9 يوليو الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تكون التذاكر متاحة للبيع لدى الجمهور في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت السعودية، عبر مواقع بيع التذاكر الإلكترونية.

أشارت شركة روتانا منظم الحفل، إلى أن أسعار التذاكر سوف تبدأ من 1000 ريال سعودي، ويقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

