أتوبيسات لنقل الطلاب وفتح الخزان.. تعرف علي استعدادات أسوان للثانوية العامة

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، بعقد إجتماع تنسيقي برئاسة مدير الأمن اللواء عصام عثمان وبحضور مسئولي التربية والتعليم وكافة الجهات المعنية للوقوف علي كافة الجوانب الإدارية والفنية واللوجستية المتعلقة بإنجاح سير الامتحانات على أكمل وجه ويأتي ذلك من أجل الاستعداد الجيد والمبكر لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة يوم السبت القادم 11 يوليو الجاري والتي ستستمر حتى 5 أغسطس القادم .

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأنه تم بالفعل عقد الإجتماع التنسيقي أمس السبت، لافتاً بأن محافظ أسوان أعطي توجيهاته المشددة لتوفير أتوبيسات وسيارات لنقل الطلاب بمدارس إدارة إدفو والمقرر أداء الإمتحان بها نظراً لبعد المسافة بين مقر إقامتهم والمدارس التي تم تحديدها بمعرفة لجنة إدارة امتحانات الثانوية العامة بأسيوط مع فتح خزان أسوان بشكل مستمر أمام الحركة المرورية خلال أيام الإمتحانات لضمان وصول المراقبين والطلاب لمقار اللجان بشكل مسبق .

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وأشار الدكتور خالد قبيصي، إلي أن المحافظ كلف مسئولي المحليات برفع كافة المخلفات والقمامة في حالة تواجدها بجوار اللجان بواقع 30 لجنة لتهيئة كافة وسائل الراحة والأمان لطلاب الثانوية العامة بإجمالي 6812 طالب وطالبة ليؤدوا الامتحانات فى أجواء مستقرة وهادئة .

وأضاف خالد قبيصى بأنه من ضمن التكليفات أيضاً تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمجابهة انتشار فيرس كورونا من خلال توفير مقياس درجات الحرارة والمطهرات والتباعد بين الطلاب باللجان والالتزام بارتداء الكمامات الواقية، وإجراء أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان بشكل مستمر قبل وبعد أداء الإمتحانات للحفاظ على سلامة الجميع من أى إصابات أو أضرار.

وبالتوازى مع ذلك تم توفير استراحات المراقبين والملاحظين بكافة الإدارات التعليمية بواقع إستراحة للرجال وأخرى للسيدات بكل إدارة حيث يتوفر بها جميع مستلزمات واحتياجات المعلمين الضرورية وسبل الراحة المختلفة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار .

وكان تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لجان الإختبارات المحايدة بمدرسة الفصول الإعدادية الملحقة والتي تم إجراؤها اليوم لأوائل الطلاب والطالبات الحاصلين علي الدرجة النهائية فى الشهادة الإعدادية بإجمالي ( 158 طالبا وطالبة فقط ) من الذين تقدموا لأداء الاختبارات عبر الرابط الإلكتروني الذى حددته مديرية التربية والتعليم منذ 24 يونيو الماضى وذلك من إجمالي ( 424 طالبا وطالبة ) ، وقد رافق المحافظ الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان .