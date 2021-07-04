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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مكافآت خيالية وتواجد مصري.. كاف يناقش ملف دوري السوبر الإفريقي بالمغرب

كاف
كاف

أكد تقرير صحفي تونسي، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” سيناقش ملف دوري السوبر الإفريقي، يوم 16 يوليو الجاري، في المغرب، على هامش نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي وكايزر تشيفز، المقرر إقامته  17 يوليو، على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

 

وذكرت صحيفة “ تونس الرقمية”، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف” سيعقد اجتماعا يوم 16 يوليو الجاري، بالدار بالمغرب، علي هامش نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وأضافت الصحيفة التونسية، أن اجتماع الكاف سيناقش ملف السوبر الإفريقي، بعدما أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مؤخرا، بدأ التحرك لتنفيذ فكرة السوبر الإفريقي.

 

وتابعت الصحيفة التونسية، دوري السوبر الإفريقي، سيحقق عائدات مالية كبيرة ستساهم في إضافة مزيد من التنافسية على بطولة الكاف، بجانب جذب مزيد من المشاهدين في إفريقيا والعالم أجمع.

 

وأشارت الصحيفة التونسية، إلى أن الكاف لم يستقر حتى الآن، على شكل السوبر الإفريقي، لكن من المتوقع أن يضم اقوى 20 فريقا في القارة.

 

وأوضحت الصحيفة، أن الأندية المرشحة للمشاركة في دوري السوبر الإفريقي، هي الأهلي والزمالك من مصر،  والترجي والنجم الساحلي والإفريقي من تونس، والوداد والرجاء من المغرب.

 

مكافآت خيالية لبطل دوري السوبر الإفريقي:

 

وأكدت الصحيفة، أن مكافآت بطل دوري السوبر الإفريقي تصل إلى 20 مليون دولار.

 

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