عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينها 3 إصابات محلية.. 22 إصابة جديدة بكورونا في الصين

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

txt

قلق أمريكي بسبب أحدث مقاتلات الصين

txt

6.13 مليار دولار أرباح قطاع الأجهزة المنزلية فى الصين خلال 6 أشهر

وقالت اللجنة إنها سجلت 3 حالات إصابة محلية بالفيروس، من مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين و 19 حالة من الخارج، كما لم تبلغ أي حالات وفاة.

فيما تم تسجيل ما مجموعه 14 حالة جديدة بدون أعراض ، جميعهم من الخارج، في حين لا يزال 443 مريضا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 91869 حالة، مع عدم تغيير عدد الضحايا عند 4636.

وحذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن متغيرات فيروس كورونا تتحرك بشكل أسرع من تطوير اللقاح العالمي، وحثت قادة الدول على زيادة الوتيرة والتدابير الوقائية.

وأشار الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن متحور دلتا شديد العدوى، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، يفوق التطعيمات، حسبما ذكرت صحيفة جارديان.

وقال جيبريسوس ، وفقا للصحيفة البريطانية: "إن متغير دلتا خطير ويستمر في التطور والتحول، الأمر الذي يتطلب تقييمًا مستمرًا وتعديلًا دقيقًا لاستجابة الصحة العامة".

وأضاف أنه “تم اكتشاف دلتا في 98 دولة على الأقل وتنتشر بسرعة في البلدان ذات تغطية التلقيح المنخفضة والعالية”.

وتابع أنه بحلول يوليو 2022، يجب تطعيم 70٪ من الناس في كل دولة، حسبما ذكرت صحيفة جارديان.

ووصلت بعض البلدان المتقدمة إلى هذه العتبة بالفعل، لكن معظم العالم لا يزال قريبًا من أي مكان.

ويشعر الخبراء بالقلق من أنه كلما طالت مدة عدم تلقيح مجموعات كبيرة من الناس، زاد احتمال تحور الفيروس إلى متغيرات أسوأ.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد كوفيد19 كورونا في الصين متغيرات فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

البرازيل تسجل 830 حالة وفاة جديدة بكورونا

احتفالات بالالعاب النارية في واشنطن بذكرى الاستقلال.. فيديو

مقتل 3 أشخاص وفقدان 100 في انهيارات أرضية وسط اليابان

قرار عاجل بشأن عقار ميامي الأمريكي المنهار

بايدن في ذكرى الاستقلال : اليوم بدأنا ننتصر على فيروس كورونا

حصيلة ضحايا الطائرة العسكرية الفلبينية المحطمة

أبشركم بقرب موتي.. لماذا نعى مقتدى الصدر نفسه أمام أنصاره؟ | فيديو

فرنسا تكشف موعد جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

ترشيحاتنا

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر 5-7-2021

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلى اليوم الأثنين

بسرعة خارقة.. بطارية هواتف Huawei P50 تشحن في دقائق معدودة

قريبة من ذئير الأسد.. فورد برونكو سبورت تعزف أجمل الألحان.. فيديو

عقب المباراة .. لاعب كرة قدم يتقدم لخطبة حبيبته في أرضية الملعب

قبل الزفاف بساعات .. عريس يسافر لخطيبته السابقة لهذا السبب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرغيف بـ 5 جنيه.. غلق وتشميع محل سمين في المطرية بـ القاهرة

مياه غازية.. كارثة سببتها السفينة الجانحة "إيفر جيفين" بقناة السويس

قفزة مرعبة.. سمكة قرش تصطاد طيارا مظليا في البحر الأحمر.. فيديو

بعد حظر الجماهير.. قرار عاجل من الكاف بشأن نهائى دورى أبطال إفريقيا

بسمع بلاوى بين الناس..دلال عبد العزيز تكشف أسرار حياتها مع سمير غانم

يتحدث بصعوبة .. تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

قريبة من ذئير الأسد.. فورد برونكو سبورت تعزف أجمل الألحان.. فيديو

بسبب البخور .. طرد مندوب مرتضى منصور من الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ثور ضخم يهاجم المارة في بريطانيا |صور

مقطع مؤثر.. طفلة تقفز من السعادة بعد استعادة قدرتها على المشي

أرعبت الجميع.. شاهد عروس تمارس الفنون القتالية في يوم زفافها|فيديو

مياه سوداء محملة بالحطام تدمر المباني في اليابان .. فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف.. ناد إفريقي يعلن التعاقد مع ميسي.. تفاصيل

فيديوجراف.. حنان ترك تعود لـ الفن بـ النداهة بعد ظهورها بالبوركيني

حماية وطن| المتحدث العسكري يستعرض قوة الجيش المصري في قادر ٢٠٢١

كاميرات وحراسة.. إجراءات مشددة في امتحانات الثانوية العامة.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

طلعت القاضي يكتب: الاخراج المصري بين الطموح والعبث

عرفه علام يكتب: مصر بداية التاريخ وحاضره ومستقبله

خالد عامر يكتب: فرحة قومية بالقاعدة البحرية

رمضان البيه يكتب: البطل السيسي وثورة التصحيح

منال خيرت تكتب: يُحكى أن

أحمد الغنام يكتب : بالوحدة نقود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

د.مجدي بدران

الألوان والاسترخاء والمناعة

د. محمد مبروك

صراع الفستان وبدلة الغوص!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2012»: جدلية المغانم المطلقة والنسبية

كريمة أبو العينين

ليس لدينا الكثير

إبراهيم شعبان

في التقدم والتخلف.. لماذا سقطت الأنظمة الدينية؟

إسلام كمال

ماذا كتبت قبل ثورة يونيو بساعات؟!

المستشار سُليمان عبدالغفار

الأدَبْ.. ومَتاهَة التَغْريبْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ