بينها 3 إصابات محلية.. 22 إصابة جديدة بكورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت 3 حالات إصابة محلية بالفيروس، من مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين و 19 حالة من الخارج، كما لم تبلغ أي حالات وفاة.

فيما تم تسجيل ما مجموعه 14 حالة جديدة بدون أعراض ، جميعهم من الخارج، في حين لا يزال 443 مريضا بدون أعراض تحت الملاحظة الطبية.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 91869 حالة، مع عدم تغيير عدد الضحايا عند 4636.

وحذرت منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن متغيرات فيروس كورونا تتحرك بشكل أسرع من تطوير اللقاح العالمي، وحثت قادة الدول على زيادة الوتيرة والتدابير الوقائية.

وأشار الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن متحور دلتا شديد العدوى، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، يفوق التطعيمات، حسبما ذكرت صحيفة جارديان.

وقال جيبريسوس ، وفقا للصحيفة البريطانية: "إن متغير دلتا خطير ويستمر في التطور والتحول، الأمر الذي يتطلب تقييمًا مستمرًا وتعديلًا دقيقًا لاستجابة الصحة العامة".

وأضاف أنه “تم اكتشاف دلتا في 98 دولة على الأقل وتنتشر بسرعة في البلدان ذات تغطية التلقيح المنخفضة والعالية”.

وتابع أنه بحلول يوليو 2022، يجب تطعيم 70٪ من الناس في كل دولة، حسبما ذكرت صحيفة جارديان.

ووصلت بعض البلدان المتقدمة إلى هذه العتبة بالفعل، لكن معظم العالم لا يزال قريبًا من أي مكان.

ويشعر الخبراء بالقلق من أنه كلما طالت مدة عدم تلقيح مجموعات كبيرة من الناس، زاد احتمال تحور الفيروس إلى متغيرات أسوأ.