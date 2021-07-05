ميدو يكشف تشكيل المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق عن تشكيل المنتخب الأولمبي، في دورة أولمبياد طوكيو 2020، التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 23 يوليو الجاري حتى 8 أغسطس المقبل.

وقال ميدو عبر برنامجه التليفزيوني “أوضة اللبس”، إنه في حال جاهزية جميع اللاعبين.. تشكيل المنتخب الأوليمبي في طوكيو سيكون كالآتي:



محمد الشناوي

كريم العراقي - أسامة جلال - أحمد حجازي - محمود الونش - أحمد فتوح

أكرم توفيق - إمام عاشور

طاهر محمد - رمضان صبحي

أحمد ياسر ريان

وكان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قد أعلن قائمة من 22 لاعبا للمشاركة في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق الشهر الجاري في طوكيو.



وتضمنت القائمة 3 لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وأحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي ومحمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك.

ويلعب المنتخب الأولمبي مبارياته ضمن المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

قائمة المنتخب الأولمبي



حراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.



خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال- كريم العراقي.



خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.



خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.