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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بدء الصالون السياسي للتنسيقية لمناقشة مشروع قانون نقل ملكية الأراضي لـ مراكز الشباب

صدى البلد

بدأ صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، منذ قليل، باستضافة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وحازم عمر نائب محافظ قنا والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب وأحمد البشبيشي أمين سر لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يناقش الصالون، مشروع القانون المقدم من الدكتورة غادة علي ممثلة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ولجنة الشباب والرياضة بالتنسيقية بشأن "ملكية واستبدال الأراضي بين الوزارات لصالح الأراضي المخصصة لمراكز الشباب والمنشآت الشبابية.

يأتي الصالون بعد أن انتهت لجنة الشباب والرياضة بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من وضع مشروع القانون بهدف توسيع الخدمات الشبابية المقدمة في مراكز الشباب أو المنشآت الشبابية، وبسبب صغر مساحة مراكز الشباب ودخولها ضمن الحيز العمراني لبعض القرى والمدن وتقديمه إلى مجلس النواب تمهيدا لإحالته إلى اللجنة المختصة ومناقشته.

الصالون الشباب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين وزير الشباب الشباب والرياضة مجلس النواب الدكتور أشرف صبحي مراكز الشباب

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