اليوم .. العرض الخاص لفيلم كريم عبد العزيز البعض لا يذهب للمأذون مرتين

يحتفل الفنان كريم عبد العزيز، اليوم الثلاثاء بفيلمه الجديد "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، حيث سيقام عرض خاصّ للفيلم في إحدى السينمات بالقاهرة، ومن المقرر أن يحضره العديد من الفنانين والصحفيين.

وسيتم عرض الفيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، في جميع دور السينما في مصرابتداء من غد الأربعاء 7 يوليو الجاري.

فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يتناول مشاكل تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجان بها، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.

ويجسد كريم عبد العزيز شخصية إعلامي يتزوج من دينا الشربيني، وتنشب بينهما عديد من الخلافات والصراعات، ويعمل كريم خلال أحداث الفيلم على كشف الحقائق بطريقة تنكرية في أكثر من شخصية مختلفة عنه.

كريم عبد العزيز يروج لفيلمه:

روج الفنان كريم عبد العزيز لفيلمة الجديد البعض لايذهب للمأذون مرتين وذلك بفيديو عبر حسابه على إنستجرام.

وقال في الفيديو:" أستنوا فيلمي يوم 7\7 بجميع دور العرض في مصر والدول العربية".

وكانت قد قررت الشركة المنتجة لفيلم البعض لايذهب للمأذون مرتين طرح العمل بدور العرض السينمائية في 7 يوليو المقبل.

العمل من المقرر ان يستمر عرضه حتى موسم عيد الاضحى، ليستمر فى المنافسة وسط الاعمال السينمائية التى سيتم طرحها خلال هذه الفترة.

يطرح الفيلم عدة تساؤلات حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجين بها، ويقدم شخصية إعلامي يعمل على كشف الحقائق بطريقة تنكرية فى شخصيات مختلفة وغريبة عنه.

العمل كان من المقرر طرحه بداية عام 2020 الا انه تم تاجيلة بسبب انتشار فيروس كورونا ، خاصة وان الشركة المنتجة تراهن على تحقيقة ايرادات مرتفعة.

وتصدر الفنان كريم عبد العزيز، بوستر الفيلم بشكل فردي، بينما تصدرت دينا الشربيني بوستر آخر، وتم طرح بوستر آخر للفنان ماجد الكدواني أيضًا.

والفيلم تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك في الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين إلى جانب كريم عبد العزيز ودينا الشربيني، من أبرزهم: ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، أحمد فهمي، أحمد حلاوة، شيماء سيف، عمرو عبد الجليل، نيللي كريم، محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين.