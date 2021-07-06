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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

خوفا من الأمراض .. سكان شارع سعيد القلا في القليوبية يشكون من إلقاء روث الحيوانات بجوار المنازل

صدى البلد

يعاني سكان شارع سعيد القلا عزبة المتيتنى منشية النور التابعة لمدينة بنها محافظة القليوبية، من الروائح الكريهة والحشرات والأمراض، بسبب إلقاء روث الحيوانات وسط الطريق بين المنازل.

قال المواطن مجدى الدسوقى، المقيم شارع سعيد القلا عزبة المتيتنى منشية النور، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": “الروث ينتشر في كل مكان، ويؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وكثرة الحشرات وصعوبة المرور على هذا الطريق، بسبب إلقاء تجار المواشي مخلفات المواشي الناتجة من التربية فى الشارع، حتى أصبحت تلال ويتم تدورها وبيعها سماد للفلاحين مما يتسبب في انتشار الناموس والأمراض بصور مزعجة، وفى ظل جائحة كورونا وارتفاع الإصابات التى تعمل على إثارة حساسية الأنف والجيوب الأنفية وكثرة التعرض لها قد يؤدى إلى نتائج مرضية خطيرة منها الإصابة بحساسية الأنف، والإصابة بالتهاب حاد فى جيوب الأنفية قد يصبح مزمنًا بالتعرض المستمر”.

وأضاف: “نعيش حاليا وسط الروث والمشكلة تتفاقم يومًا بعد يوم، وتقدمنا بالعديد من الشكاوى للوحدة المحلية لكن دون جدوى ولم يتحرك أحد لحلها”.

وناشد المسئولين ضرورة التدخل لإزالة هذه المخلفات وإيجاد حلول لهم ووضع عقوبات لمن يلقي بها مرة أخرى.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة القليوبية الروائح الكريهة انتشار الروائح الكريهة روث الحيوانات الحشرات والأمراض خوفا من الأمراض مدينة بنها خدمة بين الناس شارع سعيد القلا عزبة المتيتنى منشية النور وسط الطريق

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