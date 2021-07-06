خوفا من الأمراض .. سكان شارع سعيد القلا في القليوبية يشكون من إلقاء روث الحيوانات بجوار المنازل

يعاني سكان شارع سعيد القلا عزبة المتيتنى منشية النور التابعة لمدينة بنها محافظة القليوبية، من الروائح الكريهة والحشرات والأمراض، بسبب إلقاء روث الحيوانات وسط الطريق بين المنازل.

قال المواطن مجدى الدسوقى، المقيم شارع سعيد القلا عزبة المتيتنى منشية النور، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد": “الروث ينتشر في كل مكان، ويؤدى إلى انتشار الروائح الكريهة، وكثرة الحشرات وصعوبة المرور على هذا الطريق، بسبب إلقاء تجار المواشي مخلفات المواشي الناتجة من التربية فى الشارع، حتى أصبحت تلال ويتم تدورها وبيعها سماد للفلاحين مما يتسبب في انتشار الناموس والأمراض بصور مزعجة، وفى ظل جائحة كورونا وارتفاع الإصابات التى تعمل على إثارة حساسية الأنف والجيوب الأنفية وكثرة التعرض لها قد يؤدى إلى نتائج مرضية خطيرة منها الإصابة بحساسية الأنف، والإصابة بالتهاب حاد فى جيوب الأنفية قد يصبح مزمنًا بالتعرض المستمر”.

وأضاف: “نعيش حاليا وسط الروث والمشكلة تتفاقم يومًا بعد يوم، وتقدمنا بالعديد من الشكاوى للوحدة المحلية لكن دون جدوى ولم يتحرك أحد لحلها”.

وناشد المسئولين ضرورة التدخل لإزالة هذه المخلفات وإيجاد حلول لهم ووضع عقوبات لمن يلقي بها مرة أخرى.

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