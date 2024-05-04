حسين هريدى: دائرة صنع القرار الإسرائيلى تتعرض لتخبط وصراع فى الداخل

أوضح السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن دائرة صنع القرار الإسرائيلي تتعرض لتخبط وصراع في الداخل.

وأكد السفير حسين هريدي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "حزب الليكود الإسرائيلي هو وريث فكرة تؤمن بأن فلسطين تحت الانتداب مع إمارة شرق الأردن".



وأضاف أن إسرائيل ليس لها حدود جغرافية معرتف بها دوليًا، مؤكدًا أن أهداف إسرائيل هي التوسع والاعتراف بسيادتها على الأراضي التي تريد السيطرة عليها بالقوة.

وتابع: "لا شك أن وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني وقفة تاريخية صادقة، وكل المواقف التي نعبر عنها تكون إطلاقًا من رصيد تاريخي لا أحد يستطيع أن يختلف عليه في تعامل مصرمع القضية الفلسطينية منذ 1948".

وأضاف: "وبالنسبة للأبعاد الأخرى مصر تتعامل بحسابات مدروسية جيدًا ولا تندرج لمعارك لا تخصنا في المقام الأول، يعني لا تمثل تهديد مباشر للأمن القومي المصري أو للسيادة المصرية، فمصر تتعامل في حدود حسابات وهذه الحسابات تتغير يوميًا، ولكن مصر تمارس دورها بطريقة عاقلة وبطريقة توازن بين الأوضاع الراهنة وبين المستقبل".