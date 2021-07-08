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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حسن مختار.. مكتشف السد العالي وزوج الفنانة رجاء الجداوي.. تعرف عليه

صدى البلد

حلت الاثنين الماضي الموافق 5 يوليو، الذكرى الأولى لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والتي رحلت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

وينشر “صدى البلد” فى ذكرى وفاة الراحلة رجاء الجداوي قصة حياة زوجها الراحل ابن بورسعيد حسن مختار كابتن منتخب مصر.

 

ظلت بورسعيد  على مدار تاريخ الساحرة المستديرة مصنعا للرموز والكوادر الرياضية، حفرت بأيديها بصمات تاريخية فى مختلف الأندية المصرية، يتقدمها قطبا الكرة المصرية الأهلى و الزمالك بل أثرت المنتخبات الوطنية المصرية بالعطاء و الجهد.

 

ويعتبر الراحل حسن مختار أحد تلك الرموز الرياضية العظيمة التى تركت بصمات واضحة فى عالم الساحرة المستديرة ليس على نطاق الوطن بل امتدت إلى بلدان الوطن العربى.

 

ولد الراحل حسن مختار الغضبان فى  26 يناير عام 1944، بمدينة بورسعيد، وتوفي في 5 مارس عام 2016. 

 

كان الراحل متعلقا بكرة القدم منذ صباه ولعبها في الشارع، ثم التحق بنادي بور فؤاد، إلى أن وصل للعب في النادي الإسماعيلي.

 

عمل حسن مختار مدربا لحراس مرمى منتخب مصر وخرج من تحت يديه أفضل حراس مرمى كالكابتن أحمد شوبير والراحل ثابت البطل وأيضا عصام الحضري.

 

بدأت قصة حب رجاء الجداوي وحسن مختار في السودان، وأعلن الارتباط في مطار القاهرة وتم الزواج في القاهرة، لتكون أسرع قصة حب تكلل بالزواج، واستمر هذا الزواج ما يقرب من نصف قرن، ولديه ابنة وحيدة من رجاء الجداوي وهى أميرة حسن مختار.

 

 تزوج حسن مختار  من الفنانة رجاء الجداوي رحمها الله في 22 نوفمبر 1970. 

 

 جاء خبر وفاة حسن مختار حارس المرمى السابق وزوج الفنان رجاء الجداوي، بمثابة الصدمة لعشاق كرة القدم، نظرا للإسهامات الكبيرة التي قام بها في عالم كرة القدم، خاصة في مجال تدريب حراس المرمى.

 

يعد حسن مختار هو أول مدرب حراس مرمى يعتمد على العلم والتكنولوجيا في التدريب، وربما يكون صاحب براءة اختراع تعيين مدرب لحراس المرمى في الأندية والمنتخبات بعد أن كان لا يتم الاعتماد على مدرب حراس وكانوا يدربون أنفسهم، حيث ساهم في حصول الإسماعيلي على أول بطولة قارية. 

 

كان للكابتن حسن مختار تاريخ عريق مع فريق الإسماعيلي الملقب بالدراويش، وساهم في حصد أول بطولة قارية لنادي في مصر مع الدراويش عام 1969 وانضم بعدها للمنتخب الوطني وكان حارسا صاحب أخلاق رفيعة، وتولى تدريب العديد من الأندية ولكن محطته الأشهر مع المنتخبات الوطنية، ويعتبر هو مكتشف احارس مصر العملاق عصام الحضري الملقب بالسد العالي، عندما استعان به وهو يلعب في فريق كفر البطيخ بدمياط، قبل انتقاله للنادي الأهلي فيما بعد.

 

 حصل مختار على وسامين من عبد الناصر والسادات، وحصل في عام 1970 على وسام من الرئيس جمال عبد الناصر، وفي عام 1972 نال وساما من الرئيس محمد أنور السادات، وحصل على 2 جنيه قيمة أول مكافأة، كما كانت قيمة أول مكافأة حصل عليها 2 جنيه، ونالها بعد التعادل مع الاتحاد في الإسكندرية.

 

 بدأ الراحل حسن مختار العمل في عام 1975 كمساعد مدرب للمنتخب القطري لكرة القدم، مع جهاز تدريب متكامل للمدرب الإنجليزي المعروف فرانك ويجنال، وفي عام 1976 انتقل لمرحلة تدريبية أخرى عندما ذهب إلى السعودية فعمل مع المدرب البرازيلي، جوبير ومساعده البرازيلي أيضا، بيندر ليكسمبورج.

 

يعد حسن مختار الوحيد عام 1966 الذي تم اختياره ليلعب مع منتخب مصر لكرة القدم من أندية الدرجة الثانية، حيث كان يلعب في ذلك الوقت مع نادي القناة قبل عودة النادي في العام الثاني للعب في الدوري الممتاز عام 1967، ولعب في ليبيا عام 1967 بسبب النكسة، وأيضا لعب لمنتخب قطر، كما انضم عام 1974 لمنتخب قطر كحارس مرمى ووقع على عقد نص على أن يلعب للمنتخب القطري وينال الجنسية القطرية المزدوجة، ليتمكن من لعب مباريات المنتخب القطري في دوري الخليج.

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يعتبر حسن مختار أول مدرب حراس مرمى يعتمد على العلم والتكنولوجيا في التدريب وربما يكون صاحب براءة اختراع تعيين مدرب لحراس المرمي في الأندية والمنتخبات بعد أن كان لا يتم الاعتماد على مدرب حراس وكانوا يدربون أنفسهم.

 

تولى تدريب العديد من الأندية ولكن محطته الأشهر مع المنتخبات الوطنية، ويعتبر هو مكتشف حارس مصر العملاق عصام الحضري الملقب بـ«السد العالي»، عندما استعان به وهو يلعب في فريق كفر البطيخ بدمياط، قبل انتقاله للنادي الأهلي فيما بعد.

 

وقع عقد عام 1968 للعب في ليبيا بعد أن توقف الدوري الممتاز وكرة القدم في مصر بسبب ظروف حرب 67 واقتصر لعب كرة القدم في مصر على المباريات الودية فقط.

 

بدأ العمل في عام 1975 كمساعد مدرب للمنتخب القطري لكرة القدم، مع جهاز تدريب متكامل للمدرب الإنجليزي المعروف، فرانك ويجنال، وفي عام 1976 انتقل لمرحلة تدريبية أخرى عندما ذهب إلى السعودية فعمل مع المدرب البرازيلي جوبير ومساعده البرازيلي أيضا بيندر ليكسمبورج.

رجاء الجداوي حسن مختار منتخب مصر بورسعيد عصام الحضري

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