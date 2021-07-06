تكريم 12 طالبًا ومدرسًا في مسابقة الثقافة المسيحية بقنا

كرم الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومنال عبد الوهاب، وكيل المديرية، الطلاب و المعلمين الحاصلين على المركز الخامس في أول مسابقة تنظمها وزارة التربية و التعليم عن الثقافة المسيحية.

أقيمت الاحتفالية بقاعة مديرية التربية و التعليم بـ قنا ، بحضور لفيف من رجال الدين المسيحي و مديري عموم الإدارات التعليمية و ذوي الطلاب، تضمنت تقديم أغنية "رجالة طول عمر ولادك يا بلدنا " و عدد من الأغاني الوطنية، لكورال طلاب و طالبات مدرسة السلام الخاصة بدشنا.

و أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن القيادة السياسية على مستوى الوزارة ممثلة في الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم و كذا الإقليم ممثلة في اللواء طيار أشرف الداودي، محافظ قنا، يدعمان التميز و تخصص الدولة جوائز و تكريم مادي ومعنوي للطلاب المتفوقين، مشيداً بدور الأنشطة في إثراء عملية التعلم للطلاب.

و تحدث القمص أمونيوس، وكيل مطرانية قنا ، ممثلا عن رجال الدين المسيحي، في كلمته بالاحتفالية عن دور المؤسسات الدينية و الأسرة في غرس قيم الإخلاص و السماحة لتقويم سلوكيات النشء و تعزيز الانتماء لديهم.

اختتمت الاحتفالية بتسليم شهادات التقدير للطلاب و المعلمين الفائزين و تسلم وكيل الوزارة و وكيلة المديرية، درع توجيه عام التربية الدينية المسيحية من نورين عشم حلمي الفائزة بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

تكريم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية

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