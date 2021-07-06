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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تكريم 12 طالبًا ومدرسًا في مسابقة الثقافة المسيحية بقنا

تكريم الفائزين في
تكريم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية

كرم الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومنال عبد الوهاب، وكيل المديرية، الطلاب و المعلمين الحاصلين على المركز الخامس في أول مسابقة تنظمها وزارة التربية و التعليم عن  الثقافة المسيحية.

 

أقيمت الاحتفالية بقاعة مديرية التربية و التعليم بـ قنا ، بحضور لفيف من رجال الدين المسيحي و مديري عموم الإدارات التعليمية و ذوي الطلاب، تضمنت تقديم أغنية "رجالة طول عمر ولادك يا بلدنا " و عدد من الأغاني الوطنية، لكورال طلاب و طالبات مدرسة السلام الخاصة بدشنا.

 

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و أضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن القيادة السياسية على مستوى الوزارة ممثلة في الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم و كذا الإقليم  ممثلة في اللواء طيار أشرف الداودي، محافظ قنا، يدعمان التميز و تخصص الدولة جوائز و تكريم مادي ومعنوي للطلاب المتفوقين، مشيداً بدور الأنشطة في إثراء عملية التعلم للطلاب.

 

و تحدث القمص أمونيوس، وكيل مطرانية قنا ، ممثلا عن رجال الدين المسيحي، في كلمته بالاحتفالية عن دور المؤسسات الدينية و الأسرة في غرس قيم الإخلاص و السماحة لتقويم سلوكيات النشء و تعزيز الانتماء لديهم.

 

اختتمت الاحتفالية بتسليم شهادات التقدير للطلاب و المعلمين الفائزين و تسلم وكيل الوزارة و وكيلة المديرية، درع توجيه عام التربية الدينية المسيحية من نورين عشم حلمي الفائزة بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.

 

تكريم الفائزين في مسابقة الثقافة المسيحية

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تعليم قنا مسابقة الثقافة المسيحية طلاب وزارة التربية

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