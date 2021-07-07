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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص| رغم أزمتها مع زوجها.. شهامة هالة صدقي مع حماها وحماتها

هالة صدقي
هالة صدقي

قال هاني ردويش -ابن عمة زوج الفنانة هالة صدقي (رجل الأعمال سامح سامي زكريا)- إنه طالما حاول الصلح بين الفنانة وزوجها، لكن محاولاته باءت بالفشل، مشيرًا إلى أنه لا يضمن سلوك ابن خاله أو اعتداله عما يفعله وفضح أسرار بيته على الملأ. 

وتابع هاني درويش، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن هالة صدقي تحملت كثيرًا من زوجها، وهذا ما جعلها لا تثق فيه مرة أخرى، لذلك رأى أنه لا يجب أن يجبرها على الصلح، مؤكدًا أن الزوج (سامح سامي) لم يسع لإصلاح ما تم إفساده، وكان ما يشغل تفكيره هو نفسه فقط. 

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وأشار هاني درويش، إلى أن ابن خاله مسافر إلى أمريكا منذ فترة طويلة، ويرى أن هالة صدقي هي التي تتحمل مصروفات الأبناء منذ فترة، لافتًا إلى أنه لا يصدق ادعاءات الزواج (سامح سامي) بسبب كذبه المتكرر. 

وأضاف هاني درويش، أن هالة صدقي أثبتت حسن نيتها بمواقفها، وأنها كانت لا تخلط بين خلافها مع زوجها وعلاقتها مع عائلته، فهي كانت دائمة التواصل معهم، ومؤكدًا أنها لم تقصر في مرض حماها وسعت لتوفير أكياس الدم له وكانت لا تترك المستشفى برغم أزمتها مع زوجها، وكذلك كان موقفها أيضًا مع حماتها في مرضها، لافتًا إلى أنها أقدمت على ذلك من دافع حرصها على الأصول. 


أزمة هالة صدقي وزوجها 

تصدرت الفنانة هالة صدقي، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعد قرار حبس زوجها.

ونشرت هالة صدقي، صورة لها بالزي الهندي على حسابها بتطبيق انستجرام وعلقت عليها قائلة:" احتفال هندي مع النجم بول أنكا بمناسبة الحكم بالسجن للأعداء وللأسف تأجيل الحكم في قضية الطاعة".

وتابعت هالة صدقي ساخرة من زوجها سامح سامي :" لسه بيدور علي بيت أطيعه فيه". 

يذكر ان عاقبت محكمة الأسرة بقصر النيل، سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي بالحبس 30 يوما، بسبب امتناعه عن دفع مبلغ مليون ومائة ألف جنيه مجمل المصروفات الدراسية لابنيهما سامو ومريم.

وكان أثار رجل الأعمال سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقى حالة من الجدل مجددا وذلك بعد ان نشر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوجه فيها رسالة إلى أولاده حول حقيقة نسبهما.

 

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