بكري سليم : تصريحات عبد الجليل بخصوص مباراة الأهلي اتفهمت غلط

أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة أن تصريحات محمد عبد الجليل المدير الفني للفريق بخصوص مباراة الأهلي فُهٍمت بشكل خاطئ .

وقال سليم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :

رواد السوشيال ميديا لم يحسنوا فهم تصريحات محمد عبد الجليل المدير الفني للفريق ، فالمدرب لم يقصد التهاون أمام المارد الأحمر ، لكنه كان يقصد أن الفريق الأحمر مقبل على مهمة وطنية ويجب المحافظة على سلامة لاعبيه لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والمقرر إقامتها يوم 17 يوليو الجاري ، كامل العدد ، بدون أي غيابات ، ولا مجال للتهاون في أي مباراة .

واختتم سليم : المقاصة لن يقف في طريق أي لاعب إذا كانت مصلحته التواجد بنادٍ آخر ، وإذا تقدم مسئولو نادي الزمالك بعرض رسمي للظفر بخدمات باسم مرسي مهاجم الفريق الفيومي ، فلن نكون عائقاً أمام طموحات اللاعب إذا كان العرض مناسباً لجميع الأطراف.

نتيجة مباراة المقاصة ودجلة

اكتفى فريقا وادي دجلة ومصر المقاصة بالتعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة 28 من دوري We المصري.

ونجح شيميلس بيكلي في تسجيل الهدف الأول لمصر المقاصة في الدقيقة 45+2، بعد كرة عرضية من هشام محمود حولها بركلة مقصية رائعة ارتطمت في جسد المدافع محمود مرعي وسكنت شباك وادي دجلة.

وأدرك أحمد عاطف هدف التعادل لوادي دجلة في الدقيقة 50 من اللقاء، بعدما تسلم كرة في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء ليتلاعب بالدفاع، قبل أن يسدد تصويبة صاروخية سكنت أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وحصل باسم مرسي على ركلة جزاء في الدقيقة 85 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، ليقرر تصويبها بنفسه إلا أنه سددها أعلى عارضة محمد عبد المنصف ليهدر فرصة التقدم مجددًا على مصر المقاصة.

وشهدت المواجهة إهدار لاعبي الفريقين لعدد كبير من الفرص التهديفية خاصة في الشوط الثاني من المواجهة، في ظل تألق الحارسين محمود عبد المنصف لوادي دجلة ومحمود حمدي مع مصر المقاصة

وارتفع رصيد مصر المقاصة إلى النقطة 37 ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بينما أصبح رصيد وادي دجلة 23 نقطة، ليحتل المركز 17 وقبل الأخير في ترتيب المسابقة.