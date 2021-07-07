عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بكري سليم : تصريحات عبد الجليل بخصوص مباراة الأهلي اتفهمت غلط

المقاصة والزمالك
المقاصة والزمالك

أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة أن تصريحات محمد عبد الجليل المدير الفني للفريق بخصوص مباراة الأهلي فُهٍمت بشكل خاطئ .

وقال سليم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق :

رواد السوشيال ميديا لم يحسنوا فهم تصريحات محمد عبد الجليل المدير الفني للفريق ، فالمدرب لم يقصد التهاون أمام المارد الأحمر ، لكنه كان يقصد أن الفريق الأحمر مقبل على مهمة وطنية ويجب المحافظة على سلامة لاعبيه لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والمقرر إقامتها يوم 17 يوليو الجاري ، كامل العدد ، بدون أي غيابات ، ولا مجال للتهاون في أي مباراة .

واختتم سليم : المقاصة لن يقف في طريق أي لاعب إذا كانت مصلحته التواجد بنادٍ آخر ، وإذا تقدم مسئولو نادي الزمالك بعرض رسمي للظفر بخدمات  باسم مرسي مهاجم الفريق الفيومي ، فلن نكون عائقاً أمام طموحات اللاعب إذا كان العرض مناسباً لجميع الأطراف.

نتيجة مباراة المقاصة ودجلة 

اكتفى فريقا وادي دجلة ومصر المقاصة بالتعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة 28 من دوري We المصري.

ونجح شيميلس بيكلي في تسجيل الهدف الأول لمصر المقاصة في الدقيقة 45+2، بعد كرة عرضية من هشام محمود حولها بركلة مقصية رائعة ارتطمت في جسد المدافع محمود مرعي وسكنت شباك وادي دجلة.
وأدرك أحمد عاطف هدف التعادل لوادي دجلة في الدقيقة 50 من اللقاء، بعدما تسلم كرة في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء ليتلاعب بالدفاع، قبل أن يسدد تصويبة صاروخية سكنت أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وحصل باسم مرسي على ركلة جزاء في الدقيقة 85 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، ليقرر تصويبها بنفسه إلا أنه سددها أعلى عارضة محمد عبد المنصف ليهدر فرصة التقدم مجددًا على مصر المقاصة.

وشهدت المواجهة إهدار لاعبي الفريقين لعدد كبير من الفرص التهديفية خاصة في الشوط الثاني من المواجهة، في ظل تألق الحارسين محمود عبد المنصف لوادي دجلة ومحمود حمدي مع مصر المقاصة

وارتفع رصيد مصر المقاصة إلى النقطة 37 ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بينما أصبح رصيد وادي دجلة 23 نقطة، ليحتل المركز 17 وقبل الأخير في ترتيب المسابقة.

 

 

بكري سليم مصر للمقاصة محمد عبد الجليل الأهلى دوري ابطال افريقيا

ترشيحاتنا

كييزا يهدي جائزة أفضل لاعب فى مباراة إيطاليا وإسبانيا إلى زميله سبينازولا

مانشيني: إيطاليا واجهت خصما صعبا .. وضربات الجزاء قاسية

أول تعليق من موراتا عقب وداع إسبانيا يورو 2020

شكري يختتم فعاليات اليوم الثاني بلقاء المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة |صور

الصحة: تسجيل 164 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا .. و22 حالة وفاة

لقاء بطعم نهائي يورو 2020.. ملخص وأهداف مباراة إيطاليا وإسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

بيان عاجل من السعودية بشأن أزمة سد النهضة

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

يسقط الاحتلال الحبشي.. إقليم سد النهضة يطالب بالاستقلال عن إثيوبيا | فيديو

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

فيديو

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ