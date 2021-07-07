التحريات في تعذيب طفلة على يد عمها وعمتها: والدها محبوس ووالدتها تركتها لجدتها

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في تعذيب طفلة على يد عمها وعمتها بمنطقة بولاق الدكرور.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن والد الطفلة محبوس على ذمة قضية مخدرات ووالدتها تقيم بمنزل أسرتها وتركت ابنتها في رعاية جدتها لوالدها تتولى تربيتها، وأضافت التحريات أن عم وعمة الطفلة يترددان على منزل جدتها ويقومان بالتعدي عليها بالضرب وتعذيبها.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بتعرض طفلة للتعذيب بمنطقة بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة وتبين أن الطفلة تدعى "دولت" مصابة بعدة إصابات بينها حروق بالجسد وكدمات.

وتبين من التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث أن والدة الطفلة هي من قدمت بلاغًا للشرطة بعد رؤية الإصابات بجسد ابنتها وتبين من التحريات أن عم وعمة الطفلة وراء تعذيبها والتعدي عليها بالضرب.

انتقلت قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهمين وتمت إحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق.