عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحريات في تعذيب طفلة على يد عمها وعمتها: والدها محبوس ووالدتها تركتها لجدتها

تعذيب طفلة
تعذيب طفلة

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل جديدة في تعذيب طفلة على يد عمها وعمتها بمنطقة بولاق الدكرور. 
وأشارت التحريات الأولية إلى أن والد الطفلة محبوس على ذمة قضية مخدرات ووالدتها تقيم بمنزل أسرتها وتركت ابنتها في رعاية جدتها لوالدها تتولى تربيتها، وأضافت التحريات أن عم وعمة الطفلة يترددان على منزل جدتها ويقومان بالتعدي عليها بالضرب وتعذيبها. 
تلقت غرفة النجدة بلاغا بتعرض طفلة للتعذيب بمنطقة بولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية من قسم الشرطة وتبين أن الطفلة تدعى "دولت" مصابة بعدة إصابات بينها حروق بالجسد وكدمات. 
وتبين من التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة للمباحث أن والدة الطفلة هي من قدمت بلاغًا للشرطة بعد رؤية الإصابات بجسد ابنتها وتبين من التحريات أن عم وعمة الطفلة وراء تعذيبها والتعدي عليها بالضرب. 
انتقلت قوة أمنية تمكنت من ضبط المتهمين وتمت إحالتهما للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

بولاق الدكرور مخدرات طفل الأجهزة الامنية الادارة العامة للمباحث تعذيب طفل قضية مخدرات غرفة النجدة

ترشيحاتنا

كييزا يهدي جائزة أفضل لاعب فى مباراة إيطاليا وإسبانيا إلى زميله سبينازولا

مانشيني: إيطاليا واجهت خصما صعبا .. وضربات الجزاء قاسية

أول تعليق من موراتا عقب وداع إسبانيا يورو 2020

شكري يختتم فعاليات اليوم الثاني بلقاء المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة |صور

الصحة: تسجيل 164 حالة إيجابية جديدة بـ فيروس كورونا .. و22 حالة وفاة

لقاء بطعم نهائي يورو 2020.. ملخص وأهداف مباراة إيطاليا وإسبانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محتوى مخل بالآداب.. الأمن يفحص فيديوهات مثيرة لـ موكا حجازي على تيك توك

إصابة أحمد السعدني في الجيم .. تفاصيل

هل الزواج العرفي حلال أم زنا؟.. جائز بـ 5 شروط

بيان عاجل من السعودية بشأن أزمة سد النهضة

قرار عاجل من ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

أول تعليق من أمريكا على بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة

يسقط الاحتلال الحبشي.. إقليم سد النهضة يطالب بالاستقلال عن إثيوبيا | فيديو

حقيقة ذوبان السيارات في الكويت بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيكابالا ونجله يشعلان حفل زفاف اوباما .. فيديو وصور

شاهد .. يوسف أوباما يرقص في حفل زفافه مع نجوم الزمالك

شاهد.. عقد قران يوسف أوباما في أحد فنادق التجمع الخامس

ننشر التجهيزات الخاصة بحفل زفاف يوسف أوباما في التجمع الخامس ..شاهد

فيديو

فيديوجراف.. الحكومة الأردنية تطيح بمسئول كبير بسبب بائع خضار

دمار واسع وفرار آلاف السكان .. فيضانات عارمة في الصين

فيديوجراف.. المحصول فسد.. حقيقة أزمة المانجو

رفضت تدخلها في أزمة السد.. لماذا تخشى أثيوبيا جامعة الدول العربية؟

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: أهمية البناء القاعدي

المستشار محمد البياع يكتب: 7 حكم من فلسفة الحياة

محمود البسيوني يكتب: في رحلة الحياة ستزداد حكمتك

وفاء أبو السعود تكتب: وجوه تحت الظل 

د.دانييلا القرعان تكتب: العلاقات الأردنية المصرية

فتحي الضَّو يكتب: رحيل فتحي هاشم.. أحد سدنة المعرفة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

المستشار أسـامة الصعيدي

فخامة الرئيس مع الحياة الكريمة وسادة البحار

علاء حيدر

طالبة «الفستان».. وتاريخ «بنطلون» المرأة

اﻟﻤﺰﻳﺪ