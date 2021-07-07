مصطفى الفقي: إفريقيا تمر بأصعب لحظاتها بسبب تعنت أثيوبيا

قال الدكتورمصطفى مدير مكتبة الإسكندرية، إن إفريقيا تمر بأصعب فتراتها، بسبب أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن المنطقة لم تشهد هذا التحدي السافر من دولة تتصرف بأحادية في مواقفها.



وأضاف الفقي، خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، انه لم يرى أن التصرف بشكل أحادي لم يراه العالم العربي إلا من النموذج الإسرائيلي، مشبهًا ما تفعله دولة الاحتلال بالتفاوض وبناء المستوطنات بما تفعله إثيوبيا بالتفاوض وبناء السد.



وتابع الفقي"جائزة نوبل سُيست وأصبحت تعطى لمن لا يستحقونها على الإطلاق، معقبًا على يقوم به رئيس الوزراء الإثيوبي في إقليم تيجراي بالرغم من حصوله على جائزة نوبل للسلام.



وواصل" رئيس الوزراء الإثيوبي يوظف ملف سد النهضة لتوحيد الأمة داخليًا على كلمة واحدة تستهدف الهجوم على مصر، مؤكدًا أن هذا النهج اتبعه عدد من الزعماء «المفلسين» كعمر البشير.

موقف الولايات المتحدة من ملف سد النهضة

وعن موقف الولايات المتحدة من الملف، قال الفقي أن أمريكا متأرجحة لكنها ضجرة من الجانب الإثيوبي ولا تستطيع الإفصاح عن ضجرها صراحة، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن موقفها أفضل من دول كبرى أخرى.



وأضاف «الفقي»، تصريحات الجانبين الروسي والصيني بشأن ملف سد النهضة عامة لا تقدم أو تؤخر، موضحًا أن تصريحات الدعم الحقيقي لموقف مصر لم تأتي من الدول الكبرى بشكل مباشر.



وتابع الفقي" تصريحات إثيوبيا فى الجامعة العربية تستهدف شعور الأفارقة أن الملف يرتبط بصراع عربي إفريقي، موضحا الأمر ليس كذلك على الإطلاق، ثلثي العالم العربي يعيشون في إفريقيا، ولا يصح التصور بوجود خلاف بين الطرفين».

