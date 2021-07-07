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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سليم : مروان حمدي مظلوم في الزمالك .. والمقاصة مصنع النجوم

مروان حمدي
مروان حمدي

أكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر للمقاصة أن مروان حمدي مهاجم الفريق السابق ومهاجم الزمالك الحالي يتعرض للظلم من قٍبل الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون للفريق الأبيض ومن قبله البرتغالي چايمي باتشيكو المدير الفني السابق .

وأضاف سليم في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' مع الإعلامي محمد فاروق : 
الزمالك حصل على خدمات مروان حمدي وهو في أفضل حال ، وكان نجم مصر للمقاصة الأول وهداف الفريق ، لكن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض لا يعتمد عليه بصفة أساسية ، ولم يستفد من قدراته حتى الآن ، فكيف أدفع بلاعب هداف في آخر دقيقة من زمن كل مباراة وأنتظر منه مردود جيد ؟ ولذلك أرى أن كارتيرون هو سبب تراجع مستوى اللاعب .

واختتم سليم : مصر للمقاصة دائماً مصنع للنجوم والمواهب في الملاعب المصرية منذ صعود الفريق إلى الدوري المصري الممتاز موسم 2010 / 2011 ، وقدمنا أكثر من لاعب أصبحوا نجوماً وانتقلوا لقطبي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك ، مثل أيمن حفني و ميدو جابر و أحمد الشيخ ، بالإضافة إلى حسين الشحات الذي يُعد أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية .

نتيجة مباراة المقاصة ودجلة 

اكتفى فريقا وادي دجلة ومصر المقاصة بالتعادل بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة 28 من دوري We المصري.

ونجح شيميلس بيكلي في تسجيل الهدف الأول لمصر المقاصة في الدقيقة 45+2، بعد كرة عرضية من هشام محمود حولها بركلة مقصية رائعة ارتطمت في جسد المدافع محمود مرعي وسكنت شباك وادي دجلة.
وأدرك أحمد عاطف هدف التعادل لوادي دجلة في الدقيقة 50 من اللقاء، بعدما تسلم كرة في الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء ليتلاعب بالدفاع، قبل أن يسدد تصويبة صاروخية سكنت أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وحصل باسم مرسي على ركلة جزاء في الدقيقة 85 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء، ليقرر تصويبها بنفسه إلا أنه سددها أعلى عارضة محمد عبد المنصف ليهدر فرصة التقدم مجددًا على مصر المقاصة.

وشهدت المواجهة إهدار لاعبي الفريقين لعدد كبير من الفرص التهديفية خاصة في الشوط الثاني من المواجهة، في ظل تألق الحارسين محمود عبد المنصف لوادي دجلة ومحمود حمدي مع مصر المقاصة

وارتفع رصيد مصر المقاصة إلى النقطة 37 ليحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، بينما أصبح رصيد وادي دجلة 23 نقطة، ليحتل المركز 17 وقبل الأخير في ترتيب المسابقة.

بكري سليم مصر للمقاصة مروان حمدي الزمالك باتريس كارتيرون چايمي باتشيكو

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