عاصي الحلاني يطير للعاصمة السعودية الرياض غدًا

يستعد الفنان اللبناني عاصي الحلاني، للتوجه إلى العاصمة السعودية الرياض غدًا الخميس 8 يوليو، وذلك استعدادًا لحفله المشترك مع الفنانة نانسي عجرم هناك، والمرتقب بعد غد الجمعة 9 يوليو.

يأتي ذلك بعدما أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، موعد طرح تذاكر حفل النجمين عاصي الحلاني ونانسي عجرم، المقرر له الجمعة 9 يوليو الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، حيث تم طرح التذاكر للبيع لدى الجمهور في تمام الساعة السادسة مساء السبت الماضي بتوقيت السعودية، عبر مواقع بيع التذاكر الإلكترونية.

أشارت شركة روتانا منظم الحفل، إلى أن أسعار التذاكر سوف تبدأ من 1000 ريال سعودي، ويقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

آخر أعمال عاصي الحلاني

من جهة أخرى، حقق كليب حبيبي، للفنان عاصي الحلاني، وابنه الوليد، أكثر من 4.2 مليون مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 13 مايو الماضي.

كليب حبيبي، لـ عاصي الحلاني، وابنه الوليد، من كلمات: نزار فرنسيس، الحان: عادل العراقي، توزيع: طوني سابا، ايقاعات: سليمان دميان، ستديو: سابا، ماستر : محمد مقهور.

عبّر الملحن والمطرب عمرو الشاذلي، عن سعادته بالتعاون مع فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني بتلحين أغنيته الجديدة “مجرد حلم”.

قال عاصي الحلاني، في تصريح لـ صدى البلد: سعيد جدا بالتعاون مع الفنان عاصي الحلاني، في أغنية مجرد حلم، لقد عملنا على الاغنية بشكل مكثف حتى ننتج عمل فني مختلف عن ما تم تقديمه من قبل.

وتابع قائلاً: “التعاون الفترة المقبلة مع عدد اخر من النجوم وسوف أعلن عن تفاصيل الأغاني فور طرحها كما أني استعد لطرح أعمال غنائية خاصة بي ايضاً”.

مجرد حلم أغنية باللهجة الخليجية وهي من كلمات : محمد القاسمى، الحان: عمرو الشاذلى، وتوزيع : ناصر الأسعد، تأليف وتريات وفواصل موسيقية : محمد مجدى، مكس وماستر محمد المقهور، إنتاج شركة روتانا.