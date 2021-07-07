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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في العاصمة الكازاخية.. انطلاق الجولة 16 من مباحثات أستانا

انطلاق الجولة 16
انطلاق الجولة 16 من مباحثات أستانا بشأن سوريا

بدأت اليوم الأربعاء، في العاصمة الكازاخية نور سلطان الجولة السادسة عشرة من مفاوضات "أستانا" بشأن الأزمة في سوريا.

وعقد وفد الجمهورية السورية برئاسة الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين لقاء مع الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية إلى سوريا الكسندر لافرينتييف في إطار الاجتماع السادس عشر بصيغة أستانا.

وقال لافرنتييف إنه سيبحث مع المبعوث الأممي غير بيدرسن في كازاخستان، مناقشة الاجتماع السادس للجنة الدستورية السورية.

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وأضاف "سنبحث باهتمام استمرار عمل اللجنة الدستورية في جنيف. كما تعلمون، وصل إلى هنا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن. وسنواصل بحث هذا الموضوع معه وضرورة عقد الدورة السادسة للجنة الدستورية".

ووفقا للمبعوث الروسي، تتوفر كل المتطلبات الضرورية والظروف اللازمة، لتنظيم هذه الجلسة

وأشار لافرنتييف، أن الوفود التي وصلت إلى مدينة نور سلطان، تدرس العديد من القضايا الآنية مع الأخذ بالاعتبار الانتخابات الرئاسية التي جرت في سوريا.

وقال "بالطبع، يقلقنا كثيرا الوضع المترتب على الأرض، وخاصة في منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وتنعقد اجتماعات أستانا يومي 7 و 8 يوليو الجاري، بمشاركة إيران وروسيا وتركيا، والحكومة السورية والمعارضة المسلحة السورية.

بدوره قال رئيس الوفد السوري أيمن سوسان "أجندة وفد الجمهورية العربية السورية ستتركز على الرسالة التي وجهها السوريون خلال الانتخابات الرئاسية، برفض أي تدخل بالشأن السوري وتمسكهم باستقلاليتهم وسيادة بلادهم".

أستانا سوريا الأزمة السورية روسيا اخبار العالم

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