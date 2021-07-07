أمريكا تحظر الرحلات الجوية مع بيلاروسيا

أصدرت وزارة النقل الأمريكية أمرًا نهائيًا بفرض قيود على السفر الجوي على بيلاروسيا، بعد أن حولت الأخيرة مسار رحلة طيران كانت تحلق فوق البلاد لاعتقال صحفي.

وذكرت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية -في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن قرار الولايات المتحدة يحظر بيع التذاكر للرحلات الجوية بين بيلاروسيا والولايات المتحدة على الفور.

وأضافت أن الوزارة اقترحت هذا التحرك يونيو الماضي بعد أن أجبرت بيلاروسيا طائرة على الهبوط حتى تتمكن السلطات من القبض على صحفي.

وكانت الرحلة من ليتوانيا إلى اليونان، لكن بيلاروسيا أجبرتها على الهبوط في مينسك لأن رامان براتاسيفيتش الصحفي والناقد للزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكا، كان على متن الطائرة.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، ألقت السلطات البيلاروسية القبض على براتاسيفيتش وصديقته بعد هبوط الطائرة في خطوة أدانها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ودفعت هذه الخطوة الولايات المتحدة إلى فرض عشرات العقوبات على بيلاروسيا بالتنسيق مع دول أخرى.