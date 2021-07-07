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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لتحقيق نسب مشاهدة على تيك توك

الداخلية تضبط ٣ طلاب اعتدوا على شخص من ذوى الاحتياجات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) وتطبيق (تيك توك) متضمناً قيام شخصين بالتعدى على شخص من ذوى الإحتياجات الخاصة ، بالضرب والسخرية منه .

 

وبالفحص تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة ، من تحديد المجنى عليه وتبين أنه ( من ذوى الإحتياجات الخاصة – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم ) وأن ذلك المقطع تم تصويره بالمنطقة محل سكنه.

 

وبتكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 طلاب إثنين منهم إرتكبا الواقعة ، وآخر قام بالتصوير " – مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على سبيل المزاح بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية.

 

وبسؤال والد المجنى عليه ، أيد ما سبق وإتهمهم بالتعدى والتنمر على نجله .

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط الخارجين عن القانون.

الداخلية ذوي الاحتياجات الخاصة تعدى أشخاص اخبار الحوادث مديرية امن القاهرة

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