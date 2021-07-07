الداخلية تضبط ٣ طلاب اعتدوا على شخص من ذوى الاحتياجات

لتحقيق نسب مشاهدة على تيك توك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) وتطبيق (تيك توك) متضمناً قيام شخصين بالتعدى على شخص من ذوى الإحتياجات الخاصة ، بالضرب والسخرية منه .

وبالفحص تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة ، من تحديد المجنى عليه وتبين أنه ( من ذوى الإحتياجات الخاصة – مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم ) وأن ذلك المقطع تم تصويره بالمنطقة محل سكنه.

وبتكثيف جهود أجهزة وزارة الداخلية، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 طلاب إثنين منهم إرتكبا الواقعة ، وآخر قام بالتصوير " – مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ضبط المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على سبيل المزاح بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية.

وبسؤال والد المجنى عليه ، أيد ما سبق وإتهمهم بالتعدى والتنمر على نجله .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية جهودها لضبط الخارجين عن القانون.