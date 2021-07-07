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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم قنا يوجه بعمل محاضر رسمية لتسليم لجان الثانوية العامة

جولة لوكيل وزارة
جولة لوكيل وزارة التربية والتعليم بقنا علي لجان الثانوية الع

 

وجه الدكتور صبري خالد، وكيل  وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، مديري المدارس المخصصة كلجان لامتحان الثانوية العامة ، بإعداد محضر رسمي تسليم المدارس إلى رؤساء اللجان و استلامها عقب انتهاء الامتحانات.

 

جاء ذلك في سياق جولة وكيل الوزارة،  المفاجئة لعدد من مدارس إدارات قنا ودشنا و نجع حمادي و أبوتشت و الوقف، للاطمئنان على تجهيز المدارس والالتزام بالإجراءات الاحترازية استعداداً للامتحانات.

 

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أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم، بجاهزية لجان مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية بقنا و إعدادهم اللجان بحسب العدد المقرر ودهان وتنظيف حوائط الفصول وإغلاق أبواب اللجان، و تأكد في حضور عبد الله القباني، مدير عام الإدارة، من عمل بوابات التعقيم، مشدداً على إنهاء و إتمام أعمال النظافة بمدارس السلام الثانوية بنين و قنا الثانوية بنات.


وتابع الوكيل استعدادات مدرسة بني قطية الإعدادية التابعة لإدارة دشنا التعليمية في حضور وفاء رشاد، مدير عام الإدارة، مطالباً بالتنسيق مع الوحدة المحلية لرفع أي مخلفات بجوار أسوار المدارس.

 

كما تابع وكيل الوزارة، و راجح الطيب، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، تركيب كاميرات المراقبة داخل اللجان بمدرسة انور السادات الثانوية بنات بمدينة نجع حمادي.

 

شدد مدير تعليم قنا ، على طلاء بعض الحوائط و إزالة بعض الكتابات الموجودة على جدران مدرسة الشهيد محمد على بكوم يعقوب التابعة لإدارة أبوتشت التعليمية، مطالباً الدكتور عفت وزيري، مدير عام الإدارة، بمتابعة ذلك و التأكد من انتهاء أعمال الطلاء اليوم قبل تسليم المدرسة لرئيس اللجنة.

 

 

جولة لوكيل وزارة التربية والتعليم بقنا علي لجان الثانوية الع

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قنا المدارس وزارة التربية الثانوية العامة الامتحانات رؤساء اللجان الثانوية العامة دشنا نجع حمادى أبوتشت

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