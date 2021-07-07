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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل انطلاقها بـ 72 ساعة..

رئيس مدينة بيلا بـ كفر الشيخ يؤكد جاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة|صور

رئيس مدينة بيلا يتفقد
رئيس مدينة بيلا يتفقد لجان الثانوية العامة

أعلن جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، عن الانتهاء من كافة الاستعدادات وجاهزية لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى المركز والمدينة، والمقرر انطلاقها صباح السبت القادم، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بمتابعة تجهيز اللجان والتأكد من توافر التجهيزات اللازمة لتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب المشاركين في الامتحانات والعاملين بالمدارس.


وأوضح "ساطور" أنه جرى خلال الساعات القليلة الماضية تم تكثيف المرور على جميع اللجان للتحقق من تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك إنشاء مظلات للاستراحات الخاصة بالطلاب قبل وأثناء اللجان ووضع بوابات التعقيم، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة بمحيط المدارس التي بها لجان وإزالة الإشغالات ومنع الباعة الجائلين حولها.

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وأضاف "ساطور" أنه تم التأكد من جاهزية معدات الإطفاء خلال فترة انعقاد اللجان، بجانب الانتهاء من تجهيزات الاستراحات الخاصة بالملاحظين والمراقبين الأوائل ورؤساء اللجان القادمين من خارج المحافظة فقط، وتوفير سبل الراحة بها من أسِرة ووسائل المعيشة.


وأكد رئيس مدينة بيلا، على تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن لهم وللمعلمين والقائمين بالملاحظة.


وشدد رئيس مدينة بيلا، على تفعيل توجيهات محافظ كفر الشيخ، بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء التربية والتعليم والتأمين الصحي والحماية المدنية والأجهزة الأمنية، والعمل على تضافر كافة الجهود لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق والمشرف بمركز ومدينة بيلا.


جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها رئيس مدينة بيلا اليوم الأربعاء، يرافقه محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة، على مدرستي الثانوية بنين وبنات ببيلا، التي ستقام بها امتحانات الثانوية العامة، كان في استقبالهما سامي المصلي، مدير مدرسة الثانوية بنين ببيلا، وإيناس عبد القادر، مدير الثانوية بنات ببيلا.


وعلى هامش جولات المرور على المدارس لمتابعة جاهزيتها لامتحانات الثانوية العامة، تفقد أيمن غالي، نائب رئيس مدينة بيلا، مدرسة الهنداوي الثانوية المشتركة بقرية الحكيم، ومدرسة الثانوية المشتركة بالكوم الطويل.


أكد نائب مدينة بيلا، إنهاء الاستعدادات بتلك المدارس والتأكد من جاهزيتها لامتحانات الثانوية العامة، من خلال تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا وتوفير التعقيم والمواد المطهرة والكمامات الطبية.


وأضاف نائب المدينة أنه تم الانتهاء من عمل الصيانة الفورية لجميع طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها وتعبئة الفارغ منها، فضلا عن التأكد من سلامة كافة المرافق بها، ورفع كافة الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين حول محيط تلك المدارس.

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بيلا الثانوية العامة كفر الشيخ امتحانات لجان

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