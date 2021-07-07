63 ميدالية و27 كأس تضاف لدولاب بطولات "وادى دجلة" في الجمباز الإيقاعي والتنس

حقق أبطال أندية وادى دجلة، إنجازات عديدة بمختلف الألعاب الرياضية خلال الأيام الأخيرة من شهر يونيو الماضي، حيث فاز لاعبوا "دجلة" بـ63 ميدالية و27 كأس جديدة بلعبتي الجمبارز الإيقاعي والتنس، أو مع المنتخبات القومي، بعدما نجح محمد ناصر ولجين أحمد مع المنتخب المصري للتنس في الصعود لكأس العالم، يأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة أندية وادى دجلة في تطوير الرياضة المصرية من خلال اكتشاف المواهب وتوفير المقومات الفنية والإدارية على أعلى مستوى لإعداد أبطال رياضيين.

وجاءت بطلات وادى دجلة بلعبة الجمباز الإيقاعي، في المركز الأول من حيث عدد الجوائز، بعدما نجحت فرق النادي من مواليد 2008 حتى 2014 في التتويج بـ63 ميدالية متنوعة ببطولة الفراعنة الدولية بواقع 37 ميدالية ذهبية، 17 ميدالية فضية، 9 ميداليات برونزية، كما حصلت فرق النادي على 20 مركز متنوع في البطولة التي أقيمت خلال الفترة من 18 إلى 20 يونيو الماضي، وتوزعت الميداليات بين فوز بطلات وادى دجلة في منافسات الفردي بـ18 ميدالية متنوعة بواقع 7 ميداليات ذهبية ومثلهم فضية و9 ميداليات برونزية، كما حصلن على 16 مركز متنوع.



وبالنسبة لمنافسات الجماعي، حصلت بطلات وادى دجلة مواليد 2010 على 5 ميداليات ذهبية، وحصلت بطلات وادى دجلة مواليد 2008 و2011 و2012 على 5 ميداليات فضية لكل فريق، ونجحن في الفوز بالمستوى الأول بالبطولة، وبالنسبة لمواليد 2013 حصلن في منافسات الجماعى على المركز الخامس كما حصلوا على المستوى الأول بالبطولة، بينما حصلت بطلات وادى دجلة مواليد 2014 في منافسات الجماعي على المستوى الأول بالبطولة، أما بالنسبة لمواليد 2008 فقد حصلت البطلات في منافسات الجماعي على 5 ميداليات برونزية بأداة الكرة.



ويشرف على تدريب بطلات الجمباز الإيقاعي نخبة محترفة من المدربين بقيادة الدكتورة هويدا سلامة رئيس جهاز الجمباز الإيقاعي، كابتن تاتيانا فياتشسلافوفنا اندريفا المدير الفني، الكابتن سارة محمد المدرب العام، وإداري الفرق الكابتن مهاب ممدوح.



أما في لعبة التنس، حصد أبطال فريق نادي وادى دجلة على 12 كأس متنوع في بطولة الجمهورية للتنس بواقع 6 كؤوس للمركز الأول، 3 كؤوس للمركز الثاني و3 آخرين للمركز الثالث، وأقيمت البطولة على ملاعب وادى دجلة المعادي خلال الفترة من 10 إلى 27 يونيو الماضي، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة في مختلف المراحل العمرية ومن مختلف الأندية.



ولم تقتصر إنجازات أبطال أندية وادى دجلة مع النادي فقط، بل ساهموا مع المنتخبات القومية في تحقيق انتصارات في المحافل الدولية آخرها تأهل أبطال أندية وادى دجلة للتنس محمد ناصر ولجين محمد مع المنتخب الوطني للتنس إلى كأس العالم، بعدما نجح اللاعبان في الفوز بالبطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم تحت 14 سنة، والتي أقيمت في السليمانية للمراحل السنية من 14 سنة من الجنسين خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو.



وتأهلت اللاعبة لجين محمد مع المنتخب القومي للتنس إلى كأس العالم بعد الفوز على منتخبي كينيا وبنين لتفوز بلقب البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم تحت 14 سنة، وتأهل اللاعب محمد ناصر لاعب وادى دجلة مع منتخبنا الوطني تحت 14 سنة إلى كأس العالم وذلك بعد تحقيقه لقب البطولة الأفريقية بالفوز على منتخب تونس، ويشرف على تدريب منتخب مصر للناشئات المتأهل لبطولة كأس العالم الكابتن عمر هدايت المدير الفني لنادي وادى دجلة والمشرف على منتخب مصر للناشئات.



وفي الوقت نفسه شارك بطل التنس الدجلاوي محمد صفوت في بطولة practice week في يونيو ومن المقرر أن تقام في السويد خلال الفترة من 28 يونيو إلى 4 يوليو الجاري، و يستعد للمشاركة في بطولة brauschweiger ch 90 التي ستقام في ألمانيا خلال الفترة من 5 إلى 11 يوليو الجاري.