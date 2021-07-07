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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسمة وهبة: دعم دولي لموقف مصر فى قضية السد الاثيوبي

سد النهضة
سد النهضة

 قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن مصر دولة كبيرة لم ولن تهتز وتسير في مسارها ورؤيتها  خاصة في مسار مفاوضات سد النهضة .

 

وأضافت بسمة وهبة في برنامجها " 90 دقيقة  "المذاع على قناة " المحور "، :"  هناك دعم دولي واضح لـ خطوات مصرواحترامها للقوانين الدولية وطريقة مصر الحضارية في إدارة ملف مفاوضات سد النهضة ".

 

وتابعت بسمة وهبة :"  الولايات المتحدة الامريكية اصدرت بيانا تحذر فيه إثيوبيا من الاجراءات الأحادية في ملف سد النهضة لما له من أثار سلبية كما أكدت أمريكا على ضرورة التوصل إلى حل مرضي للجميع ".

 

وأكملت بسمة وهبة :" وزير الخارجية سامح شكري مستمر في عقد لقاءات مستمرة مع أعضاء مجلس الأمن من أجل شرح عدالة الموقف المصري في ملف مفاوضات سد النهضة ".

 

ولفتت بسمة وهبة :"  مصر دولة لا تنام إذا تعلق الامر بحقها ومصر لا تجور على احد ولا تطمع على أحد ولكنها دولة قوية تمنع اي حد يفكر يعتدي على حق مصر ".

 

سامح شكري في نيويورك

التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ اليوم الاربعاء المندوب الدائم لدولة ⁧‫إستونيا‬⁩ لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر من قضية ⁧‫سد النهضة‬⁩ الإثيوبي.

 

كما اجتمع وزير الخارجية سامح شكري في جلسة سابقة اليوم، مع المندوب الدائم الهندي لدى الأمم المتحدة لعرض موقف مصر حول سد النهضة قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن غداً الخميس.

 

وبأتي هذا في ضوء الجهود المكثفة التي يقوم بها وزير الخارجية سامح شكري لليوم الثالث على التوالي حيث أجرى خلال اليومين الماضيين في نيويورك مجموعة من المقابلات المكثفة في إطار الإعداد والتحضير للجلسة المقبلة لمجلس الأمن حول قضية سد النهضة الإثيوبي المقرر عقدها غدا الخميس ٨ يوليو الجاري.

 

والتقى سامح شكري المندوبيّن الدائميّن لكل من روسيا والصين، فضلاً عن المندوبين الدائمين للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى الأمم المتحدة، وكذا مجموعة ترويكا الاتحاد الأفريقي المكوّنة من الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا والسنغال.

 

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري استعرض خلال هذه اللقاءات أبعاد الموقف المصري تجاه قضية سد النهضة، حيث أبرز انخراط مصر بجدية في المفاوضات على مدار عقد كامل بهدف التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على ما تمثله قضية سد النهضة من أهمية قصوى في ضوء مساسها بمقدرات الشعب المصري.

سد النهضة بسمة وهبة مصر اثيوبيا اخبار التوك شو

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