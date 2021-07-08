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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل جمعة: وقعت للزمالك ولكن الأهلي تدخل فكان له الأولوية

وائل جمعة
وائل جمعة

كشف وائل جمعة، صخرة دفاع الأهلي السابق، عن حقيقة توقيعه لنادي الزمالك خلال فترة تواجده في غزل المحلة قبل التوقيع للنادي الأهلي.

وأكد جمعة خلال كواره مع إسلام الشاطر في برنامج البيت الكبير المذاع ععلى فضائية الأهلي، أنه وقع لنادى الزمالك على ورقة رغبة أثناء تواجده في غزل المحلة، قبل مفاوضات الأهلى معه، والتي غيرت وجهته تماما.

وأضاف جمعة أن،  "أفضل قرار أخذته في حياتى هو التوقيع للأهلى بعدما كنت وقعت على ورقة للزمالك".

وأشار صخرة الأهلى إلى أنه، عندما فكر الأهلي في التعاقد معه ضحى بكل شئ من أجل النادي الأهلى على الرغم من ضعف الأهلى في هذا الوقت ولكن انتمائه قاده للأحمر، وذلك بعدما وقع على ورقة رغبة في بيت حلمى طولان على الانتقال إلى الزمالك لعدم وجود عرض من الأهلى، ولما الأهلى تدخل قدم اعتذار للزمالك".

بداية "الصخرة" مع الأهلي، كانت عالمية عندما التقى ريال مدريد الإسباني يوم 4 أغسطس 2001، باستاد القاهرة، حيث قدم أوراق اعتماده في هذه المباراة، ليصبح بعدها أحد أهم ركائز الأهلي الدفاعية.

حصد وائل جمعة، مع الأهلي، الدوري المصري 8 مرات، وكأس مصر 3 مرات، ودوري أبطال أفريقيا 6 مرات، أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، وكأس السوبر الأفريقية، 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006).

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