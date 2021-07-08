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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي تتألق في أحدث ظهور عبر السوشيال ميديا برفقة كلبها

صدى البلد

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهت انستجرام.

 

وتألقت بأطلالة كاجوال من داخل بيتها، حيث ارتدت بنطال جينز وتوب أبيض، وحرصت على تسريحة الشعر المرفوع، واضافت لمسات بسيطة من الميك اب، وكانت تحتضن كلب أبيض صغير.

 

وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور على السوشيال ميديا، وكانت التعليقات حول جمالها الجذاب، ومن أبرز التعليقات: شكلك يجنن - قمر - بنحبك يا نجمة 

 

من جانب اخر، كانت قد كشفت الفنانة نوال الزغبي، عن تفاصيل طرحها أغنيتين في العيد بعنوان "أسعد لحظة"، و"بكلم خيالى"، وتم طرحهما ثانى أيام عيد الفطر.

 

وقالت نوال الزغبي فى مداخلة ببرنامج “انسايدر بالعربى”، إن فكرة الأغنيتين كانت أن يتم طرحهما مع أغنية “عقلى وقف”، لكن قررت الشركة المنتجة للألبوم طرحهما في العيد.

 

وأضافت نوال الزغبي “الخطة كانت إصدار ألبوم يتضمن 10 أو 8 أغنيات، وقررنا النزول بالأغنية القوية (سنجل)، تليها أغنية “عقلي وقف” (سنجل)، وبعدها بشهر نطرح أغنيتين، وبعدهما 4 أغنيات، فيكتمل الألبوم ويصدر مقسما بطريقة جديدة”.

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