بالحديث عن ذكرياتها بالدول العربية.. صابرين تشارك متابعيها أول بث مباشر لها

شاركت الفنانة صابرين فيديو بث مباشر لأول مرة، لمتابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وطلت من حديقة منزلها مع حكايات عن ذكرياتها، وتحدثت عن مدينة الرياض وزيارتها الاخيرة لها، كما أوضحت أن أكثر بلدين عاشت بهم هما سوريا ولبنان.

وانتقلت بالحديث مع تعليقات الجمهور الى دولة المغرب، حيث ذكرت أن أجدادها ينتمون لها، واشارت ان تونس من أحب الدول التي قامت بزيارتها ايضا اثناء تصوير دورها في مسلسل أم كلثوم.

وكان آخر أعمال صابرين فى مجال الدراما هو مسلسل «كله بالحب» من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر ومصطفى درويش ومحسن منصور وريم البارودي وسامر المصري، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.

العمل دارت أحداثه في إطار اجتماعي حول سيدة تتعرض إلى النصب على يد طبيب بيطرى يحاول الاستيلاء على ميراثها بعد إقناعها بالزواج منه، وقد تعرض العمل إلى العديد من المشاكل بعد انسحاب بطله أحمد السعدني من العمل بسبب خلافات.

وتعاقدت صابرين على بطولة مسلسل “حلم”، والذى سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل، ومن المقرر أن تقوم بتصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تدور أحداث العمل في إطار 45 حلقة.

ومن المقرر أن تلعب صابرين داخل الأحداث شخصية سيدة أعمال تمتلك مصنعا تديره بنفسها، ولديها خلافات مع عائلتها.

وأكدت صابرين أن العمل يضم عددا كبيرا من الفنانين مثل وفاء عامر، وأنوشكا، ومحمد رياض، ونضال الشافعى، ومن إخراج حسني صالح وتأليف محمد رجاء، ولعل هذه المرة الأولى التى تلعب فيها مثل هذه الشخصية ، فهى امرأة قوية وصاحبة كلمة نافذة.