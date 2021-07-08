حريق محدود بمطبخ مستشفى سوهاج العام

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق محدود بالطرقة المؤدية إلى مطبخ مستشفى سوهاج العام، الكائن ببدروم مبنى الاستقبال رقم "أ"، وذلك إثر تطاير شرر أثناء تركيب خط إطفاء ذاتي.

تلقى مديرية الصحة بمحافظة سوهاج بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل الطرقة المؤدية للمطبخ الكائن ببدروم مبنى الاستقبال رقم "أ" في مستشفى سوهاج العام.

وتبين أنه أثناء تركيب المدعو (محمد. ف. ش - ٢٠ سنه - عامل لحام - ويقيم بالبحيرة)، خط إطفاء ذاتي داخل المطبخ تطاير شرر وامتد لكمية من سلك الألومنيوم واشتعلت النيران.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء لإخماد النيران وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده دون أي إصابات بشرية.

وأوضح مصدر بمديرية الصحة أنه تم نفي الشبهة الجنائية تمامًا، كما أنه لا يوجد أي إصابات بشرية أو تلفيات ثمينة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.