مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط تشارك في شراء صكوك الأضاحي

مع حلول عيد الأضحى المبارك

أعلن الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط عن مشاركة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط في مشروع صكوك الأضاحي والتي تطلقها وزارة الأوقاف .

وقال “قبيصي” إن مطرانية الاقباط الأرثوذكس قامت بشراء 10 صكوك أضاحي ضمن مشروع وزارة الأوقاف لصكوك الأضاحي وذلك تجسيدًا للروح الوطنية والمحبة والإخاء والتعايش السلمي بين المسلمين والأقباط.

ووجّه وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط الشكر إلى الأنبا يؤانس أسقف مطرانية الأقباط الأرثوذكس بأسيوط والبداري وساحل سليم علي دوره الوطني المشرف.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أن الشعب المصري نسيج واحد مسلمين وأقباط تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.