"فقه الدولة وفقه الجماعة" كتاب جديد لـ وزير الأوقاف

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير المترجمة باللغات المختلفة كتاب : " فقه الدولة وفقه الجماعة " للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مترجمًا إلى اللغة الإيطالية .

ويبرز هذا الكتاب أهمية بناء الدولة ، وضرورة الحفاظ عليها ، وأن ذلك من المقاصد الضرورية العامة التي لا صلاح للبلاد والعباد إلا بها ، فمصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان .



ويفرق بوضوح بين فقه الدولة القائم على البناء ، وفقه الجماعات المتطرفة القائم على الهدم والتخريب والفساد والإفساد كما يفرق بين مفهوم المصلحة في منظور الدولة ، ومفهومها في منظور الجماعة ، ويحذّر من خطورة الكيانات أو السلطات الموازية التي تحاول القفز فوق سلطة الدولة .



ويؤكد أن إدارة الدول تحتاج إلى مواصفات خاصة وخبرات متراكمة ، ولا يمكن أن تترك للهواة الذين ينجرفون بها إلى حافة الهاوية ويبين بجلاء ووضوح أن فقه الجماعات فقه نفعي مغلق يتسم بالجمود والتحجر وانعدام الرؤية