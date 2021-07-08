عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دهس أم وابنتها.. أحمد مجدي: تريند تعاطف مع قاتل وسيم في أمريكا

القاتل الوسيم
القاتل الوسيم

قال الإعلامي أحمد مجدي، إنه خلال الأسبوع الماضي  كان هناك تريند على السوشيال ميديا  بسبب قاتل وسيم تسبب في حادث دهس وقتل لـ أم وابنتها بسبب قيادته لسيارته بسرعة جنونية  في أمريكا.

 

وأضاف  أحمد مجدي في برنامجه "  بدون حظر "المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  المحكمة حكمت بحبس الشاب الأمريكي  لمدة 24 عاما بعد 3 سنوات من الحادث".


وتابع احمد مجدي :"   جمهور السوشيال ميديا في المنطقة العربية والخليج  جعلوا قضية الشاب كاميرون هيرين تريند بسبب وسامة الشاب القاتل لأم وابنتها ، وتم إطلاق حملات تعاطف مع الشاب لمجرد انه وسيم، ولكن هذا أمر غير مقبول ولا يجوز على الطلاق ".

 

واكمل احمد مجدي :" الشاب الأمريكي من 3 سنوات تسبب في قتل ودهس ام وابنتها  نتيجة تهوره ورغبته في التسابق مع صديقه".

القاتل الوسيم 


وأطلق بعض رواد السوشيال ميديا حملة تعاطف مع هيرين على الرغم من قتله للأم وابنتها، خاصة من السيدات في جميع أنحاء العالم، مطالبين بالإفراج عن المجرم الوسيم،  وتم إطلاق عدد كبير من الهاشتاجات التي تتعاطف مع الشاب الامريكي الوسيم، ووصفت بعض السيدات هيرين أنه الزوج المناسب لهن.

 

ولم تتوقف حملات التعاطف عند حد المجتمع الغربي فقط، بل توسعت لتشمل العالم العربي أيضا، خاصة بمصر والخليج، حيث طالبت الفتيات بالإفراج عن هيرين لأنه وسيم، ولا يمكن أنه كان يقصد قتل أحد.


 

شاب وسيم قاتل وسيم أحمد مجدى بدون حظر اخبار التوك شو الشاب أمريكا

ترشيحاتنا

أحد علماء الأزهر: المنتحر ليس بكافر لكنه فاسق.. فيديو

وزيرة الهجرة توجه رسالة للمصريين العالقين في الإمارات

التنسيقية: الدولة مكنت المرأة في مجالات لم نكن نتخيلها

انطلاق مؤتمر طب التجميل النسائي في الشرق الأوسط من المؤسسة الأمريكية.. صور

الدورى المصري.. تشكيل الإنتاج الحربي لمواجهة بيراميدز

روسيا تعلن استعدادها للتدخل العسكري في أفغانستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نقل الفنان هاني شاكر إلى المستشفى.. تفاصيل

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

رسميا.. رحيل المدير الفني للزمالك لكرة السلة

غير مستقرة.. تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

48 ساعة في العناية .. تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر

البحرين.. قرار عاجل بشأن الوافدين بداية من الأحد

إثيوبيا تستدعي دبلوماسييها وتغلق مقار 30 بعثة خارجية حول العالم

إعلان مفاجئ لـ شوبير قبل ساعات من مواجهة الأهلي والمقاولون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

فيديوجراف.. بسبب عمرو دياب.. دينا الشربيني تنفعل أمام الكاميرات

فيديوجراف.. ماذا قدم طبيب بورسعيد من أجل كل هذا الحب

فيديو جراف.. رانيا صفوت من ميكروفون الاذاعة إلى قاتلة

فيديو جراف.. التحرش بـ زينب غريب والحكم على الطبيب المتحرش

المزيد

ساحة رأي

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

رمضان البيه يكتب: طلاقة القدرة والإبداع الإلهي

د. نهلة الحوراني تكتب: القرب من النساء حضارة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

شريف سمير

«ثلاجة» المؤسسات القومية!

هويدا دويدار

عروبتى.. هَويتى ومَوُالى

اﻟﻤﺰﻳﺪ