دهس أم وابنتها.. أحمد مجدي: تريند تعاطف مع قاتل وسيم في أمريكا

قال الإعلامي أحمد مجدي، إنه خلال الأسبوع الماضي كان هناك تريند على السوشيال ميديا بسبب قاتل وسيم تسبب في حادث دهس وقتل لـ أم وابنتها بسبب قيادته لسيارته بسرعة جنونية في أمريكا.

وأضاف أحمد مجدي في برنامجه " بدون حظر "المذاع على قناة " صدى البلد "، :" المحكمة حكمت بحبس الشاب الأمريكي لمدة 24 عاما بعد 3 سنوات من الحادث".



وتابع احمد مجدي :" جمهور السوشيال ميديا في المنطقة العربية والخليج جعلوا قضية الشاب كاميرون هيرين تريند بسبب وسامة الشاب القاتل لأم وابنتها ، وتم إطلاق حملات تعاطف مع الشاب لمجرد انه وسيم، ولكن هذا أمر غير مقبول ولا يجوز على الطلاق ".

واكمل احمد مجدي :" الشاب الأمريكي من 3 سنوات تسبب في قتل ودهس ام وابنتها نتيجة تهوره ورغبته في التسابق مع صديقه".

القاتل الوسيم



وأطلق بعض رواد السوشيال ميديا حملة تعاطف مع هيرين على الرغم من قتله للأم وابنتها، خاصة من السيدات في جميع أنحاء العالم، مطالبين بالإفراج عن المجرم الوسيم، وتم إطلاق عدد كبير من الهاشتاجات التي تتعاطف مع الشاب الامريكي الوسيم، ووصفت بعض السيدات هيرين أنه الزوج المناسب لهن.

ولم تتوقف حملات التعاطف عند حد المجتمع الغربي فقط، بل توسعت لتشمل العالم العربي أيضا، خاصة بمصر والخليج، حيث طالبت الفتيات بالإفراج عن هيرين لأنه وسيم، ولا يمكن أنه كان يقصد قتل أحد.



