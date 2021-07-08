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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز لغات آداب حلوان: دورات تدريبية فى التمثيل والديكور المسرحى في الإجازة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

تقدم جامعة حلوان خلال اجازة العام الدراسي العديد من الانشطة و الدورات التدريبية المختلفة لطلابها لتنمية مهاراتهم و اكتشاف المواهب و التأهيل لسوق العمل . 

 

وأكد مسؤلى مركز اللغات والاغراض المتخصصة بكلية الاداب جامعة حلوان عن تقديم قسم المسرح دورات فنية فى المجالات الاتية : 

تصميم الازياء 

رسوم طبيعة صامتة 

تصميم و رسم ديكور مسرحى و اسكتشات و مناظر مسرحية 

تصميم مكياج واقنعة مسرحية 

كتابة درامية و اعداد برامج 

اعداد ممثل حركى و تعبيرى 

 

وأشار مسؤلى ادارة المركز انه يتم تقديم الورش بواقع يومين اسبوعيا ، وان الورش تبدء يوم  25 يوليو و حتى 25 اغسطس . 

 

و نوهت ادارة المركز انه على الراغبين بالاشتراك بهذه الورش سرعة تسجيل اسمائهم و و متابعة الصفحة الرسمية للمركز و كلية الاداب لمتابعة كافة الدورات التدريبية . 

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التحليل الإحصائي الحيوي في البحوث السريرية ..ورشة عمل بـ جامعة حلوان

جدير بالذكر انه ينظم مركز دعم البحث العلمى جامعة حلوان ورشة عمل بعنوان التحليل الإحصائي الحيوي في البحوث السريرية، استكمالاً لسلسلة ورش العمل التي ينظمها المركز بهدف النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته ما يسهم فى رفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا.

 

يأتى ذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى بالجامعة ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

 

وتتضمن ورشة العمل التعريف بالإحصاء الحيوي، وأنواع متغيرات البيانات، ومدخلات البيانات، وكذلك التوزيع الطبيعي،  والتعرف على قيمة الاحتمال P، واختبارات الإحصاء الحيوي، وشرح فاصل الثقة  95٪،  والارتباط، والأداء التشخيصي، وايضا حساب حجم العينة.

 

تعقد فعاليات ورشة العمل فى تمام الساعة السابعة  مساء يوم السبت الموافق الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢١ من خلال تطبيق زووم على الرابط التالى

جامعة حلوان التدريبية الدورات التدريبية مركز اللغات كلية الاداب دورات فنية

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