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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التحليل الإحصائي الحيوي في البحوث السريرية ..ورشة عمل بـ جامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

ينظم مركز دعم البحث العلمى جامعة حلوان ورشة عمل بعنوان التحليل الإحصائي الحيوي في البحوث السريرية، استكمالاً لسلسلة ورش العمل التي ينظمها المركز بهدف النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته ما يسهم فى رفع تصنيف الجامعة محليا وعالميا.

 

يأتى ذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير مركز دعم البحث العلمى بالجامعة ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي.

 

يحاضر في ورشة  العمل  الدكتور محمد عمران بقسم الكيمياء الحيوية كلية العلوم بجامعة حلوان

أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة على حرص جامعة حلوان على عقد ورش العمل الخاصة بالبحث العلمى بهدف النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة، والمساعدة على صقل المهارات الأساسية التي يحتاجها الباحثون في مختلف المجالات البحثية، والمساهمة فى خلق مناخ تفاعلي بين الباحثين من القطاعات المختلفة، وبناء كوادر بحثية ما ينعكس أثره على زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا، بما يسهم فى رفع التصنيف الدولى لجامعة حلوان.

 

أوضح الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، أن مركز دعم البحث العلمي يعقد سلسلة من  ورش العمل  من أجل النهوض بمستوى البحث العلمي بالجامعة، حيث يعد البحث العلمي أهم المصادر الأساسية لفهم العالم المحيط، إلى جانب تقديم الدعم للباحثين والمشتغلين بالبحث العلمي .

وتتضمن ورشة العمل التعريف بالإحصاء الحيوي، وأنواع متغيرات البيانات، ومدخلات البيانات، وكذلك التوزيع الطبيعي،  والتعرف على قيمة الاحتمال P، واختبارات الإحصاء الحيوي، وشرح فاصل الثقة  95٪،  والارتباط، والأداء التشخيصي، وايضا حساب حجم العينة.

 

تعقد فعاليات ورشة العمل فى تمام الساعة السابعة  مساء يوم السبت الموافق الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢١ من خلال تطبيق زووم على الرابط التالى

https://us02web.zoom.us/j/81066099464?pwd=V3l5M1E4eFZDUHRmSjNIdnFJZmtmZz09

 

رئيس جامعة حلوان البحث العلمي جامعة حلوان ورشة عمل الدراسات العليا

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