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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب الأولمبي يختتم معسكره المفتوح ويدخل آخر مغلق غدا

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

اختتم اليوم المنتخب الأولمبي تدريباته بمعسكره المفتوح ويدخل مساء الغد معسكرا مغلق حتي موعد السفر الي اليابان، استعداداً لأولمبياد طوكيو 2020.

 
واكد الكابتن شوقي غريب المدير الفني  أن الامور تسير وفق المخطط له في برنامج الاعداد المعد سلفا.

ومن المقرر أن ينتظم في التدريبات اليوم أغلب اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة في الأولمبياد، واختار شوقى غريب 22 لاعبا للأولمبياد هم ، في حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد، والدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

 

والوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر، والهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

رمضان صبحي اولمبياد طوكيو المنتخب الأولمبي الشناوي محمد الشناوي اكرم توفيق صلاح محسن طاهر محمد طاهر 2020

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