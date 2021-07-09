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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حصاد جناح الأزهر في الأسبوع الأول بمعرض الكتاب.. إصدارات حديثة وندوات افتراضية ولجان للفتوى وهدايا.. وإقبال جماهيري منضبط بالإجراءات الاحترازية

جناح الأزهر بمعرض
جناح الأزهر بمعرض الكتاب

 إصدارات تاريخية المهمة  تربط بين الماضى والحاضر

 ٨ ندوات تم بثها مباشرة عبر الصفحات الرسمية بدون جمهور

انقضى الأسبوع الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وخلال هذا الأسبوع قدم جناح الأزهر لزواره العديد من الإصدارات والندوات الافتراضية والفعاليات؛ بهدف التواصل مع جميع فئات المجتمع وتشجيعهم على القراءة والاطلاع، وانطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى الذى تبناه طيلة أكثر من 1000 عام.

 القاهرة الدولي للكتاب
وشهد جناح الأزهر، طوال الأسبوع الأول للمعرض، إقبالاً جماهيريا منضبطا، وملتزما بالإجراءات الاحترازية، مقبلا على الإصدارات والدوريات المعروضة، فضلا عن متابعة الندوات الافتراضية عبر صفحات الأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي وورش العمل الفنية، التي تنوعت ما بين ورش للرسم والخط العربى والأعمال اليدوية.
 
وشهدت الصورة المصنوعة من الخشب لفضيلة الإمام الأكبر برواق الجناح توافد جمهور المعرض لأخذ لقطات تذكارية معها، كما شهدت إصدارات جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب لعام ٢٠٢١ إقبالا كبيرا من جانب رواد المعرض، الذين اصطفوا بمركز البيع للحصول على أكبر عدد من تلك الإصدارات، التى تباين تصنيفها ما بين قضايا فكرية، ومعالجات علمية للمشكلات الأسرية والاجتماعية، وأخرى ترسخ لمفهوم المواطنة وتدعم ثقافة العيش المشترك وقبول الآخر؛ فضلًا عن الإصدارات التاريخية المهمة التى تربط بين الماضى والحاضر برؤية واقعية تأخذ فى اعتبارها التغيرات المعاصرة، بالإضافة إلى مطبوعات مرصد الأزهر العالمى لمكافحة التطرف، كما أتاحت مكتبة الأزهر فى ركنها الخاص بالجناح، فرصة للاطلاع على مخطوطات تاريخية.

القاهرة الدولي للكتاب

 ونظم جناح الأزهر سلسلة من الندوات الافتراضية، بلغ عددها ٨ ندوات، تم بثها مباشرة بدون جمهور حرصا من الأزهر على التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية، تحاور في الندوات كبار العلماء من الأزهر وخارجه حول الكثير من الموضوعات الدينية والمجتمعية المتنوعة، مثل: "الأزهر والقدس(قضية هوية)، الفتاوى وضوابطها بين العلماء وغير المتخصصين، الرسول الكريم ومنهجية التعامل مع سنته من خلال الصحيحين، جلسة نقاشية عن الإلحاد، احترام الأديان فريضة دينية وضرورة مجتمعية، الفهم المغلوط للنص الديني والتراثي، الحرية الشخصية في الأديان السماوية، قصص نجاح  الطلاب الوافدين بالأزهر".

القاهرة الدولي للكتاب
 
من جانبهم، أعرب زوار جناح الأزهر بمعرض الكتاب، عن سعادتهم البالغة بجناح الأزهر، وكانت ورش الخط العربى الأكثر جذبا حيث حرص الزوار على كتابة أسمائهم بالخط العربى بطريقة احترافية متميزة؛ فيما جذبت ورشة الفن التشكيلي للفنان رضا فضل جمهور المعرض، علما بأن الفنان يرسم بفمه نظرا لبتر ذراعيه، فيما كان الأطفال على موعد مع البهجة والمرح فى ركنهم الخاص، حيث استمتعوا بعروض أفلام الكرتون، واللعب مع الشخصية الكرتونية "نور"، والاستفادة من الهديا والعروض التي قدمها الركن للأطفال.
 
والباحثون عن الفتوى الصحيحة، النابعة من الفكر الأزهري الوسطي المستنير، كان لهم الركن المخصص لمركز الفتوى بالجناح، للإجابة عن ما يشغلهم فى أمور دينهم ودنياهم، ودارت معظم التساؤلات عن الطلاق والميراث والمعاملات البنكية والشبهات المثارة والإلحاد، وعبر الزوار عن شعورهم بالاطمئنان بعد الحديث للجنة الفتاوى وسماع آرائهم.
 
واحتفى جناح الأزهر بشخصية المعرض هذا العام بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، بعد اختياره "شخصية الجناح"، نظرا لإسهاماته الجليلة فى النهوض بالأزهر الشريف، وسعيه الدائم للتجديد والتطوير.

القاهرة الدولى للكتاب جناح الأزهر الإمام الاكبر مرصد الأزهر العالمى الخط العربي كبار العلماء من الأزهر

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