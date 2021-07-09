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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبري اليوم الجمعة 9 يوليو 2021

صدى البلد

ننشر أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة والمأكولات البحرية اليوم الجمعة 9 يوليو 2021، وفقًا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ"سوق العبور" لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك بأنواعها  في سوق العبور

وسجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح بين 22 و25 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره بين 19 و21 جنيها، وسمك البلطي الأسواني من 17 إلى 37 جنيهًا بحسب الحجم.

وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض بين 90 و130 جنيهًا، بارتفاع وصل 20 جنيها للأحجام الكبرى فقط، وسجل سعر كيلو سمك البوري 2 سعر 38 جنيها، وسجل سعر كيلو الماكريل نحو 25 جنيها.

 أسعار الأسماك والجمبري


فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، وسعر كيلو سمك المكرونة السويسي 70 جنيها، ووصل سعر كيلو سمك موسى إلى 130 جنيها للكيلو.

 أسعار الأسماك والجمبري

كما سجل سمك المرجان 2 نحو 27 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 25 جنيها، والبربون 1 سجل نحو 46 جنيها.

 أسعار الأسماك والجمبري

وسجل سعر كيلو سمك الدنيس فى سوق العبور من 90 إلى 130 جنيه للكيلو ، وتراوح سعر “السبيط - الكاليمارى - السابيا” فى سوق العبور بين 110 و170 جنيها، والكابوريا من 30 إلى 120 جنيها.

 

أسعار الجمبري فى سوق العبور

الجمبري جامبو من 400 إلى 460 جنيها.

الجمبري 1 من 300 إلى 350 جنيها.

الجمبري 2 ما بين 200 و280 جنيها.

الجمبري 2 مجمد من 85 إلى 165 جنيها.

الجمبري 3 من 90 إلى 150 جنيها.

اسعار الاسماك الجمبرى اليوم الجمعة اسعار الاسماك والجمبري المأكولات البحرية

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