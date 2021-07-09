مفيش أمل...تعليق صادم من شوبير على "تفويت "عماد النحاس لـ الأهلي

هاجم الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق مصطلح “ التفويت ” عقب اتهام عماد النحاس المدير الفني لـ المقاولون العرب به في مباراته أمام الأهلي في الدوري المصري

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ” أن ظهور مثل هذا المصطلح يضر بـ كرة القدم المصرية مشددا ان هناك عدد كبير من نجوم الأهلي والزمالك يقودا فرق في الدوري واتهامهم بهذا الامر امر مهين وسيئ.

وأضاف أن الاحتراف يعني ان تعمل لمصلحة الفريق الخاص بك دون النظر لـ انتماءك وهو ما يحدث في الكرة المصرية ولكن ظهور مثل هذا المصطلح يدل على “ انه مفيش امل”

وتابع أن نظرية المؤامرة يجب أن تختفي في المشهد الرياضي في مصر حيث ان الدوري المصري من اكبر الدوريات العربية وتلك الاحاديث تضر به

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل لاشيء، فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 48 فى المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري ، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 29 نقطة فى المركز الـ 14 .

الشوط الأول ..



انحصر اللعب في وسط ملعب الفريقين دون أدني خطورة حتى الدقيقة 13 ، بعد تنفيذ ركنية للمقاولون يتصدى لها الشناوي وتصل عند رزق لاعب المقاولون يسددها من مسافة بعيدة تخرج أعلى مرمى الشناوي إلى خارج الملعب.

وفى الدقيقة 26 مرر الشحات بينية لطاهر محمد يستلمها ويسددها بيسراه من داخل منطقة الجزاء تصل سهلة على يسار حسن شاهين حارس المقاولون ويتصدى لها بثبات.

وفى الدقيقة 43 من زمن الشوط هجمة مرتدة للمقاولون تنتهي بتسديدة من لويس تخرج أعلى مرمى الشناوي دون خطورة.

وسدد أكرم توفيق كرة قوية بيسراه من خارج منطقة الجزاء تخرج أعلى مرمى شاهين حارس المقاولون إلى خارج الملعب فى الدقيقة الأخيرة من أحداث الشوط ليطلق الحكم محمود البنا نهاية الشوط بالتعادل السلبي .

الشوط الثاني



وأجرى موسيماني المدير الفني للأهلي التبديل الأول بنزول والتر بواليا بديلا لياسر إبراهيم لفك التكتل الدفاعي الذي فرضه المقاولون على النادي الأهلي.

وفى الدقيقة 60 عرضية من أكرم توفيق حاول بواليا أن يلعبها برأسه تصدت في الدفاع وردت له سددها بواليا اصطدمت بجسد دفاع المقاولون.

وفى الدقيقة 73 أفشة ينفذ الكرة الثابتة ويرسلها داخل منطقة الجزاء يقابلها حمدي فتحي بضربة رأس تخرج على يمين حسن شاهين إلى خارج الملعب لتضيع فرصة هدف محققة على الأهلي.

وفى الدقيقة 77 صلاح محسن يسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تسقط على خط المرمى ثم يشتتها دفاع المقاولون وسط مطالبة من لاعبي الأهلي باحتساب هدف بداعي تجاوز الكرة خط المرمى، ليلجأ الحكم محمد البنا للفار ليثبت صحة الهدف بعدما سقطت داخل المرمى.

وفى الدقيقة 90+1 تمريرة بينية من محمد شريف يسددها ضعيفة بيسراه تصطدم بدفاع المقاولون وينقذ مرماه من كرة كادت ان تكون هدف ثاني للأهلي.

وسجل الهدف الثاني محمد شريف فى الدقيقة 90+5 من تمريرة طويلة من بواليا أخطا فاروقا مدافع المقاولون في التعامل معها لتصل عند محمد شريف توغل داخل منطقة الجزاء سددها بيسراه على حارس المقاولون إلى داخل الشباك.