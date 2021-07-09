تامر أمين يعلن خبر صادم لـ جماهير النادي الأهلي.. فيديو

الأهلى

قال الإعلامي تامر أمين، إن هناك خبر صادم لـ جماهير النادي الأهلي، موضحًا أن نادي جالطة سراي التركي، يريد شراء اللاعب محمد شريف مهاجم النادي الأهلي.



وأضاف خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن النادي التركي وضع مبلغ 3ملايين دولار، في عرض رسمي لشراء مهاجم الأهلي.



ولفت إلى أن نادي جالطة سراي التركي، الذي يلعب فيه مصطفى محمد نجم الزمالك على سبيل الإعارة، وليس الشراء.

وتابع : " انا قولت أن خبر صادم عشان محمد شريف، اصبح مهاجم الأهلى الأول، وأصبح يقدم مباريات قوية".

ولفت إلى أن الأهلي لديه ثقة كبيرة فى محمد شريف، وفى حالة البيع سيتأثر هجوم الأهلي مرة أخري، وأن إدارة الأهلي فىي اختبار صعب.



قدم مجلس إدارة نادي جالاتا سراي التركي، عرضا لـ وكيل محمد شريف مهاجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، من أجل التعاقد مع اللاعب خلال الفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعرض نادي جالاتا سراي، ضم محمد شريف نهائيا من الأهلي، أو التعاقد معه على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

ولم يصل النادي الأهلي أي عرضا رسميا من جانب جالاتا سراي “ حتى الآن” بشأن التعاقد مع محمد شريف.

ويحتل محمد شريف المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 11 هدفا.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد شريف، مليون و 800 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

تقرير تركي: جالاتا سراي يقدم عرضه الأول لضم ديانج من الأهلي



أكد تقرير صحفي، أن نادي جالاتا سراي، خلال الأيام الماضية، قدم عرضه الأول لـ النادي الأهلي، للتعاقد مع أليو ديانج، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة “ takvim” التركية، أن نادي جالاتا سراي قدم عرضا بقيمة 4 ملايين دولار للنادي الأهلي، لضم ديانج، خلال فترة الميركاتو الصيفي، وهو الرقم الذي اقترحه الكشافة للتعاقد مع اللاعب.

وتابعت الصحيفة، أن أليو ديانج هو الاسم الأول الذي أراده فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي، لشغل المركز رقم 6 في الملعب.

وأكدت الصحيفة، أن الأهلي يريد 8 ملايين يورو، للموافقة على رحيل أليو ديانج.