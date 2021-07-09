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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تريند x خبر: شوبير يحظر من يتنمر عليه بـ بتقديم بلاغ ضده .. و هاشتاج “النيل في حماية السيسي” يكتسح تويتر

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويستعرض فيما يلي أبرز العناوين:

 

أول تعليق لـ هاجر أحمد بعد عقد قرانها .. شاهد
 

احتفلت الفنانة هاجر أحمد بعقد قرانها مساء أمس،  ونشرت عدة صور لها مع زوجها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت هاجر أحمد " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ "

تم بحمد الله عقد قراني علي من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا, اللهم بارك لي في زوجي واحفظه واجعلني له كما يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي  ".

 

هاشتاج “النيل في حماية السيسي” يكتسح تويتر.. ومغردون: كلنا ثقة فيك
 

دشن عدد كبير من مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ” هاشتاج “ النيل في حماية السيسي ” وذلك عبد كله وزير الخارجية المصرى سامح شكري بشأن قضية سد النهضة .

 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا وجاءت أبرز التغريدات كالآتى: 

 

شوبير يحظر من يتنمر عليه بـ بتقديم بلاغ ضده.. شاهد

 

حظر الاعلامى أحمد شوبير من يتنمر عليه وينتقده بـ  طريقة غير لائقة عقب مباراة الفريق أمام المقاولون العرب ،  بتقديم بلاغ ضده  .

و غرد شوبير عبر حسابه بموقع تويتر  “ بدءا من هذه التويته اي كلام فيه شبهة تنمر سيتم بالفعل تقديم بلاغ ضده ايا كان العدد وزي ماقلت القانون يحكمنا جميعا وكل الاحترام للاصدقاء المحترمين ومليون اهلا وسهلا بالنقد المحترم ”. 


ميدو يهنئ ابنه علي بـ عيد ميلاده .. شاهد
 

هنأ أحمد حسام ميدو لاعب نادى الزمالك سابقا ، ابنه على بـ مناسبة عيد ميلاده الـ 17 ، ونشر صورة تجمعه به من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق ميدو على الصورة قائلا “ عيد ميلاد سعيد ”.

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق عن تشكيل المنتخب الأولمبي، في دورة أولمبياد طوكيو 2020، التي تنطلق فعالياتها في الفترة من 23 يوليو الجاري حتى 8 أغسطس المقبل.

 

 

المقاولون العرب مصر الزمالك هاجر احمد سامح شكري السيسي

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