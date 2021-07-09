شوبير يحظر من يتنمر عليه بـ بتقديم بلاغ ضده.. شاهد

حظر الاعلامى أحمد شوبير من يتنمر عليه وينتقده بـ طريقة غير لائقة عقب مباراة الفريق أمام المقاولون العرب ، بتقديم بلاغ ضده .

و غرد شوبير عبر حسابه بموقع تويتر “ بدءا من هذه التويته اي كلام فيه شبهة تنمر سيتم بالفعل تقديم بلاغ ضده ايا كان العدد وزي ماقلت القانون يحكمنا جميعا وكل الاحترام للاصدقاء المحترمين ومليون اهلا وسهلا بالنقد المحترم ”.



وجه الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق رسالة لـ كل من يهاجمه عقب مباراة الفريق أمام المقاولون العرب في إطار مباريات الدوري المصري.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” :"مش فاهم ايه العلاقه بين اللي كاتبه والتعليق علي المباريات ؟؟؟ انا باتكلم بصفه عامه بصرف النظر عن اعجاب او انتقاد البعض كل شخص حر في رأيه".

هاجم الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق ومعلق مباراة الأهلي أمام المقاولون العرب مساء أمس في إطار مباريات الدوري المصري.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: ” كابتن شوبير رغم محاولاته أنه يكون محايد في تعليقه ولكن مشاعره غلبته لما قال أمال عزبتونا ليه ما كان من الأول بعد هدف صلاح محسن.

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ثلاث نقاط ثمينة بالفوز على المقاولون العرب بهدفين مقابل لاشيء، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت فى إطار مباريات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز.