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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حياة كريمة

حياة كريمة بالقليوبية.. مشروعات تنموية ومجمعات خدمية

تطوير القليوبية ضمن
تطوير القليوبية ضمن حياة كريمة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي" تقريرا بعنوان، حياة كريمة بالقليوبية.. مشروعات تنموية ومجمعات خدمية.


ووفقا للتقرير، تستعد قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية للدخول ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بحياة المواطنين بتلك القرى.


وذلك فى إطار منهج الدولة فى بناء الإنسان وتقديم الخدمات بشكل أفضل، حيث يضم المركز 9 وحدات محلية، تشمل 36 قرية كبرى، وعدد سكانها يتجاوز نصف مليون نسمة، بالإضافة إلى 2085 فصلا تعليميا أساسيا، و26 مدرسة تعليم ثانوي.


وبلغ إجمالي احتياجات للقرى بالمركز 2 مليار جنيه لتطوير بنيتها التحتية، حيث تم وضع أولوية لمشروعات الصرف الصحي والغاز والكهرباء والطرق والنظافة وتبطين الترع وفتح محاور جديدة بالمدن لتخدم عليها.


وتشمل مشروعات المبادرة فى مركز شبين إنشاء مدارس وتطوير أخري، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب بريد وسجل مدني، لتتحسن الأحوال فى تلك القري وتكون قادرة على احتواء أبنائها ليحيو حياة كريمة.
 

وفي سياق أخر، انطلقت مع ساعات الصباح الأولى امس الخميس و ضمن جهود التعاون المشترك لتنفيذ مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة " وتحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء و إشراف السيدة الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات القافلة الطبية الموسعة التى تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة حياة كريمة والبنك الأهلي المصري ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية والهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك بقرية دمليج مركز منوف بمحافظة المنوفية.


وشهدت فعاليات القافلة زيارة الأستاذ الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية وعدد من نواب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب بالجامعة ووكيل وزارة الصحة بالمنوفية ورئيس مدينة منوف وأشادوا جميعا بجودة الخدمة المقدمة للأهالى فى القافلة.


وأكد هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن تعاون صناع الخير مع مؤسسة حياة كريمة ورئاسة مجلس الوزراء وجامعة شبين الكوم ومديرية الشئون الصحية بالمنوفية وهيئة التأمين الصحى  لتنفيذ القافلة الطبية الموسعة اليوم بقرية دمليج مركز منوف بالمنوفية يأتى في إطار النهج الذى تتبعه صناع الخير في مد جسور التعاون مع كافة الجهات الشريكة لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة لصالح الأسر غير القادرة.


وأوضح عبدالفتاح أن قافلة اليوم تشمل تقديم الخدمات الطبية النوعية لعلاج المرضي الغير قادرين في تخصصات العيون – الجلدية – القلب -الأطفال – المخ والأعصاب – المسالك – الصدر – العظام – الباطنة – الجراحة العامة – الأنف والاذن – الأمراض النفسية والعصبية – طب المناطق الحارة – العمليات الجراحية – الأطراف الصناعية – الأورام -وأن تنظيم القافلة يتم وفق الإجراءات الإحترازية التى أقرتها منظمة الصحة العالمية وأكدت عليها وزارة الصحة المصرية.

مشروعات تنموية مجمعات خدمية حياة كريمة القليوبية المبادرة الرئاسية بناء الإنسان الصرف الصحي والغاز مشروعات المبادرة

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