ضبط متسولة تسب المارة في ميدان عبدالرحيم القنائي

تدخن الشيشة

تمكنت لجنة مكافحة التسول التابعة للوحدة المحلية لمركز و مدينة قنا ، من ضبط متسولة تفترش جانب الطريق بميدان العارف بالله عبدالرحيم القنائي، وتدخن الشيشة.

جاء ذلك بعد تلقي شكاوي عديدة من المواطنين، يتضررون فيها من وجود سيدة متسولة بميدان سيدي عبدالرحيم القنائى، تسب المارة بألفاظ خادشة للحياء، حال عدم الاستجابة لها.



كما اعتادت المتسولة وضع ماسك من الطين على وجهها، لترويع الأطفال و المارة، فضلا عن تعمدها استخدام ألفاظ خارجه مع المارة خلال مرورهم بجوارها.



وبلغ إجمالي عدد محاضر التسول التي جرى تحريرها للمتسولين منذ انطلاق حملات مكافحة التسول بمراكز قنا التسعة ٩٨ محضرا، منذ شهر مايو الماضي، بالتنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن و مراكز الشرطة و إدارات التضامن الاجتماعي.



يذكر أن اللواء محافظ قنا، أصدر قرار رقم ٢٨٨ لسنة ٢٠٢١، في شهر مايو الماضي، بتشكيل لجنة بكل مركز برئاسة رئيس الوحدة المحلية، و عضوية كل من: عضوين من الإدارة الاجتماعية، أحدهما ممثل عن الدفاع الاجتماعي و الآخر عن قسم الضمان، و مسؤول حماية الطفل و عضو من إدارة المتابعة وتقييم الأداء بالوحدة المحلية للمدينة لمحاربة ظاهرة التسول بـ قنا .

ضبط متسولة تدخن الشيشة في ميدان السيد عبدالرحيم القنائى بقنا

IMG-20210709-WA0011

IMG-20210709-WA0010