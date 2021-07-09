تكسير محلات.. وفاة شقيقين يثير غضبا أهليًا واسعًا بـ قرية في المنوفية

تسود حالة من القلق بين أهالي قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية عقب قيام أهالي شقيقين اتهموا أبناء عائلة من قرية الروضة بقتلهما بسبب خلافات الجيرة في الأرض الزراعية.

وأكد عدد من أهالي قرية الروضة أن هناك أعمال تكسير للمحلات وتخريب من قبل أهالي القتيلين من قرية أم صالح المجاورة القرية عقب قتل شقيقين أثناء عملهما بالأرض الزراعية بسبب خلاف علي الحد الفاصل بين الأرض.

فيما انتقلت قوات الأمن في محاولة للسيطرة علي أهالي المجني عليهم وسط وعود بسرعة ضبط المتهمين الهاربين الجناة المتسببين في قتل الشقيقين.

شقيقان قتلا أثناء تواجدهما في أرضهما الزراعية غدرا بسلاح أبيض وذلك بسبب الجيرة في الأرض الزراعية.

تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفي بركه السبع بوصول كل من سعيد مسعد زيان وشقيقه وليد أمين شرطة مصابين بجرح طعني بسلاح أبيض، ومقيمين بقرية ميت أم صالح التابعة لمركز بركة السبع.

وبالانتقال والفحص تبين وفاتهما عقب ساعات من دخولهما المستشفي نتيجة الطعن بسلاح أبيض نتيجة الخلاف علي أرض زراعية حيث يوجد نزاع مع جيرانهما في الأرض الزراعية بقرية الروضة حيث تعدى عليهما جارهما بسلاح أبيض أثناء عملهما في الأرض الزراعية في ساعة متأخرة من الليل.



تم نقلهما إلي المستشفي وسط غضب كبير ومطالبات بسرعة ضبط المتهمين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.