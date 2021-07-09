عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكسير محلات.. وفاة شقيقين يثير غضبا أهليًا واسعًا بـ قرية في المنوفية

صدى البلد

تسود حالة من القلق بين أهالي قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية عقب قيام أهالي شقيقين اتهموا أبناء عائلة من قرية الروضة بقتلهما بسبب خلافات الجيرة في الأرض الزراعية.

 

وأكد عدد من أهالي قرية الروضة أن هناك أعمال تكسير للمحلات وتخريب من قبل أهالي القتيلين من قرية أم صالح المجاورة القرية عقب قتل شقيقين أثناء عملهما بالأرض الزراعية بسبب خلاف علي الحد الفاصل بين الأرض.

فيما انتقلت قوات الأمن في محاولة للسيطرة علي أهالي المجني عليهم وسط وعود بسرعة ضبط المتهمين الهاربين الجناة المتسببين في قتل الشقيقين.

شقيقان قتلا أثناء تواجدهما في أرضهما الزراعية غدرا بسلاح أبيض وذلك بسبب الجيرة في الأرض الزراعية.

 تلقي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مستشفي بركه السبع بوصول كل من سعيد مسعد زيان وشقيقه وليد أمين شرطة مصابين بجرح طعني بسلاح أبيض، ومقيمين بقرية ميت أم صالح التابعة لمركز بركة السبع.

 

وبالانتقال والفحص تبين وفاتهما عقب ساعات من دخولهما المستشفي نتيجة الطعن بسلاح أبيض نتيجة الخلاف علي أرض زراعية حيث يوجد نزاع مع جيرانهما في الأرض الزراعية بقرية الروضة حيث تعدى عليهما جارهما بسلاح أبيض أثناء عملهما في الأرض الزراعية في ساعة متأخرة من الليل.


 تم نقلهما إلي المستشفي وسط غضب كبير ومطالبات بسرعة ضبط المتهمين، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

شقيقان المنوفية الروضة محافظة المنوفية اخبار محافظة المنوفية

ترشيحاتنا

أفغانستان| تفاصيل اشتباكات طالبان والقوات الحكومية في قندهار

العوضي يرد علي اتهام ياسمين عبد العزيز بتعذيب خادمتها: زوجتي خط أحمر

إنجاز تاريخي.. طلاب هندسة المنصورة يطلقون أول روبوت مصري للخدمة الطبية| فيديو

الوضع يزداد سوءً.. تونس تخوض حربًا مستعصية مع كورونا

فتح باب التقديم للمدربين المعتمدين لبرامج تدريب وحدة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مستحبات العشر من ذي الحجة.. خطيب المسجد الحرام: احذر ترك الأضحية بهذه الحالة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يهنئ الزمالك بـ لقب نادي القرن

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

خالد الغندور يهاجم شوبير عقب فوز الأهلي أمام المقاولون العرب

باللغة العربية.. رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة لمصر والسودان بشأن سد النهضة

وفاة جيهان السادات.. كواليس اللحظات الأخيرة في حياة أم الأبطال

تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام

حركة طالبان تسيطر على 85% من أراضي أفغانستان

قبل جلسة مجلس الأمن.. الاتحاد الإفريقي يصدر بيانا عن مفاوضات سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. هذه العلامة تشير إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم

طريقة عمل الكبدة الجملي بالردة بطرق مختلفة

طريقة عمل الجريش في عيد الأضحى.. 5 وصفات للأكلة الخليجية أبرزها الأحمر

فريق سيراميكا كليوباترا يزور مستشفى 57357 ويقدم الهدايا للأطفال|صور

فيديو

التفاوض بحسن نية.. ماذا جرى في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة

عنتيل جديد في المنيا.. استدرج أكثر من 20 سيدة وصورهن بغرفة نومه

فيديوجراف..بياعة بطيخ.. جيهان فاضل تظهر في فيديو غريب من كندا

بصورة مع حفيدة صدام.. محمد رمضان يتحدي مشاعر الكويتيين

المزيد

ساحة رأي

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

د.أميرة مجدي تكتب: أسباب الفشل في العلاقة الزوجية والحلول

د. رفعت أبو الاسعاد يكتب: في القضاء.. الرئيس ينتصر للمرأة

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (11)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (1)

مروة لطفي

حرب خفية ضد صغارنا!

بهجت العبيدي

جلسة ثلاثية!

إلهام أبو الفتح

هل سيأخذ مجلس الأمن موقفًا عادلًا من سد النهضة؟!

مديحة عاشور

«محمد ثروت».. طرب الزمن الجميل

محمد نوار

وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ

اﻟﻤﺰﻳﺪ