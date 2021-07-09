ضبط طلمبة بنزين وسولار غير مرخصة للبيع في السوق السوداء بالمحلة

شنت مديرية التموين بالغربية، حملة مكبرة برئاسة محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة حملة مكبرة استهدفت المرور علي محطات تعبئة البوتاجاز ومحطات الوقود والمستودعات والأنشطة الغير مرخصة بدائرة مركز المحلة الكبري.

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كما اسفرت عن ضبط ٢ طن ، و٦٦٠ كجم منظفات صناعية كلور وصابون سائل بدون بيانات ومجهول المصدر وضبط طلمبة رصيف بدون ترخيص وقامت بتجميع ١٥٠٠ لتر سولار و ٢٠٠٠ لتر بنزين ٨٠ لبيعهم في السوق السوداء.



كما قامت الحملة بتحرير محضر جنحه لاحد مستودعات البوتاجاز لعدم الاحتفاظ بالرصيد الاستراتيجي للاسطوانات التجاريه وعدم الإعلان عن أسعار ورسوم التوصيل للاسطوانات التجارية.

ضبط طلمبة بنزين وسولار غير مرخصة لبيع ٣٠٠٠لتر في السوق السوداء بالمحلة

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