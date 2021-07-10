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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن إنشاء مجمع مدارس تجريبية بشمال أسيوط

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب عن أنه سوف يتقدم بطلب إحاطة بشأن حاجة منطقة شمال أسيوط إلى إنشاء مدارس خاصة وتجريبية،  وتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء محمود شعراوي  وزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة السيد القصير.

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وأضاف النائب إبراهيم نظير في تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه على الرغم من توافر قطعة الأرض، إلى أن هناك بعض المشاكل المتمثلة في تحفظ قطاع الإنتاج الزراعي عليها دون الإستفادة منها، حيث يطالب القطاع ببيعها مقابل مبلغ من المال، وهذا أمر غير مقبول.

هذا ويستعد مجلس النواب لعقد جلساته العامة، غدا الأحد الموافق 11 من شهر يوليو.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة للبرلمان.

وشهدت مناقشة عدة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير العدل، المستشار عمر مروان، بالإضافة إلى إقرار اتفاقيتين دوليتين بقروض.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدة طلبات مقدمة من النواب بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للمجلس، إلى اللجنة العامة.

النواب مجلس النواب مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الجلسة العامة الزراعة النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب

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