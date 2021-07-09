استعدادًا لحفل الليلة.. عاصي الحلاني يصل للعاصمة السعودية الرياض

نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، رصد لحظة وصول الفنان عاصي الحلاني إلى العاصمة السعودية الرياض، استعدادًا لحفله الغنائي المشترك مع الفنانة نانسي عجرم، المرتقب الليلة الجمعة 9 يوليو بأحد الفنادق هناك.

حفل نانسي عجرم وعاصي الحلاني

يأتي ذلك بعدما أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، موعد طرح تذاكر حفل النجمين عاصي الحلاني ونانسي عجرم، المقرر له اليوم الجمعة 9 يوليو الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، ويقام الحفل برعاية الهيئة العامة للترفيه في السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

آخر أعمال عاصي الحلاني

من جهة أخرى، حقق كليب حبيبي، للفنان عاصي الحلاني، وابنه الوليد، أكثر من 4.2 مليون مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع الفيديوهات يوتيوب، في 13 مايو الماضي.

كليب حبيبي، لـ عاصي الحلاني، وابنه الوليد، من كلمات: نزار فرنسيس، الحان: عادل العراقي، توزيع: طوني سابا، ايقاعات: سليمان دميان، ستديو: سابا، ماستر : محمد مقهور.



عبّر الملحن والمطرب عمرو الشاذلي، عن سعادته بالتعاون مع فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني بتلحين أغنيته الجديدة “مجرد حلم”.

قال عاصي الحلاني، في تصريح لـ صدى البلد: سعيد جدا بالتعاون مع الفنان عاصي الحلاني، في أغنية مجرد حلم، لقد عملنا على الاغنية بشكل مكثف حتى ننتج عمل فني مختلف عن ما تم تقديمه من قبل.

وتابع قائلاً: “التعاون الفترة المقبلة مع عدد آخر من النجوم وسوف أعلن عن تفاصيل الأغاني فور طرحها كما أني استعد لطرح أعمال غنائية خاصة بي أيضاً”.

مجرد حلم أغنية باللهجة الخليجية وهي من كلمات : محمد القاسمى، الحان: عمرو الشاذلى، وتوزيع : ناصر الأسعد، تأليف وتريات وفواصل موسيقية : محمد مجدى، مكس وماستر محمد المقهور، إنتاج شركة روتانا.

ألبوم نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم، بوسترات ألبومها الجديد الذي يحمل اسم نانسي 10، وانتشرت البوسترات في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت تمهيدًا لطرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

تيزر ألبوم نانسي 10

في أواخر مايو الماضي طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم -عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر- التيزر التشويقي لألبومها الجديد الذي يحمل رقم 10 في مسيرتها الغنائية، ولم تكشف عن اسمه.

ولم تكشف نانسي عجرم، عن تفاصيل الألبوم أو أغنياته ومع من تتعاون فيه، ومن المنتظر أن تقوم في الأيام المقبلة بطرح بوستر الألبوم ضمن الحملة التسويقية له، على أن تكشف موعد طرحه في الفترة القليلة المقبلة.