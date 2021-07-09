مفاوضات متقدمة.. أول الراحلين عن الزمالك إلى الدوري التونسي

كشفت تقارير صحيفة تونسية، عن دخول إدارة نادي النجم الساحلي، في مفاوضات مع أحد لاعبي الزمالك، من أجل ضمه في فترة الانتقالات المقبلة.



وأكدت التقارير الصحيفة عبر جريدة "الصباح" التونسية، أن إدارة نادي النجم الساحلي تسعى إلى استغلال عدم الوفاق بين التونسي حمزة المثلوثي ومدربه في الزمالك باتريس كارتيرون، وذلك للدخول معه في مفاوضات من أجل ضمه ليكون بديل لوجدي كشريدة الذي اختار الالتحاق بنادي سانت إتيان الفرنسي.

يذكر أن النجم الساحلي يرغب في تعويض رحيل لاعبه وجدي كشريدة، الذي انتقل إلي سانت إتيان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات تقدمت بشكل كبير خاصة مع رغبة الزمالك في التخلص من المثلوثي الذي لم يقنع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكان المثلوثي انضم إلى صفوف الزمالك، في ديسمبر من العام الماضي، قادمًا من الصفاقسي التونسي.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك في وقت سابق أن عدد الأجانب في قائمة الموسم المقبل سيجبر الإدارة على تسويق أحد اللاعبين المتواجدين في الفريق حاليا والأقرب هما المثلوثي وأحداد.

ويرغب كارتيرون في عودة محمد أوناجم وقيده في قائمة الموسم الجديد، عقب انتهاء إعارته للوداد المغربي، كما ستتم إعادة النظر في موقف رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري عقب اصابته.