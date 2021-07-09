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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنا متفائل .. أول تعليق من بايدن بعد اتصاله مع بوتين

بايدن بعد الاتصال
بايدن بعد الاتصال مع بوتين: أنا متفائل

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن المحادثة التي أجراها، اليوم الجمعة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كانت جيدة، مشيرا إلى أنه "متفائل" عقب المكالمة.

وأوضح بايدن في مؤتمر صحفي "أبلغت بوتين بشكل واضح بأن الولايات المتحدة تتوقع منه القيام بتحرك لوقف هجمات الفدية الإلكترونية التي تنطلق من روسيا".

وقال البيت الأبيض في بيان، إأن الزعيمين أشادا بالعمل المشترك لفريقهما بعد القمة الأمريكية الروسية التي أدت إلى تجديد عبور المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا اليوم في مجلس الأمن.

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وأضاف البيان، أن بايدن تحدث مع بوتين حول هجمات الفدية الإلكترونية بواسطة مجرمين مقيمين في روسيا، مشيرًا إلى أن تلك الهجمات أثرت على الولايات المتحدة ودول أخرى حول العالم.

وبحسب البيان، فإن بايدن شدد على ضرورة اتخاذ روسيا إجراء لوقف الجماعات التي تشن هجمات الفيدية في روسيا، مؤكدًا التزامه بمواصلة تعاونه بشأن التهديدات التي تشكلها هجمات الفدية خارج الحدود.

وأشار البيان أن بايدن كرر تأكيد على أن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية شعبها وبنيتها التحتية في مواجهة هذا التحدي المستمر.

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