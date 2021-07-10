لقطات تجسسية تكشف الكثير عن مرسيدس GLC 2022 الجديدة .. صور

تمكنت العدسات التجسسية من التقاط بعض الصور للسيارة مرسيدس GLC 2022، و أظهرت تلك اللقطات الاطلالة الخاصة بهذه النسخة، و التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، و على الرغم من وجود الكثير من التمويهات الخاصة بالهيكل الخارجي، إلا أنها جاءت بالكثير من المفاهيم.

التصميم الخارجي لـ مرسيدس GLC 2022

جاءت السيارة مرسيدس GLC 2022 بفتحة سقف بانوراما، و هو ابرز ما يميز التصميم الخارجي، إلى جانب الاطلالة العملاقة، و المصابيح الامامية و التي تبدو اكثر شراسة، مع شبكات أمامية متعددة المقاطع تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

و ظهرت مرسيدس GLC 2022 عبر عجلات رياضية كبيرة الحجم، مدعومة بنوعين من الجنوط المعدنية حسبما ظهرت الصور الخاصة بالتصميم الاختباري، مع سبويلر رياضي أنيق اعلى منطقة الزجاج الخلفي، و مفهوم رباعي الأبواب، و بهذا التصميم يمكننا أن نتوقع حصول السيارة على مساحة داخلية تتسم بالرحابة.

تعددت التوقعات الخاصة بقوة الأداء الفني لـ مرسيدس GLC 2022 ، و منها حصول السيارة على محرك من 4 اسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 255 حصان، و عزم اقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر، مع حزمة EQ BOOST و التي تعطي قوة إضافية قدرها 201 نيوتن/متر من عزم الدوران بالإضافة إلى 20 حصان.

و من الممكن أن تتمتع مرسيدس GLC 2022 بقدرات AMG القوية، و منها محرك كهربائي بقوة 201 حصان، و 320 نيوتن/متر من عزم الدوران مع بطارية 6.1 كيلوواط/ساعة، ناتجة من محرك سعة 2000 سي سي تيربو رباعي الاسطوانات.